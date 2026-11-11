«Serviti & riveriti», il manuale di ospitalità che sarà diffuso con il logo dell’École Hôtelière

CHÂTILLON (mm4) Con la realizzazione di un libro utile e sicuramente apprezzato l’École Hôtelière de la Vallée d’Aoste ha concluso le iniziative per il suo 70esimo anniversario. Acquistato in 300 copie, per essere distribuito agli studenti, il volume “Serviti & riveriti, Piccolo manuale di ospitalità contemporanea” è stato presentato mercoledì scorso, 4 novembre, nella sala corsi dell’istituto a Châtillon dall’autrice Tiziana Busato Soprana, affiancata da Luca Iaccarino della casa editrice EDT, in una simpatica occasione moderata da Anna Fosson, già dirigente del servizio cerimoniale della Regione e nominata recentemente responsabile del protocollo istituzionale dell’associazione nazionale degli insigniti dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.

Il libro di Tiziana Busato Soprana di Thiene, insegnante nelle scuole superiori, non si fermerà a Châtillon ma verrà veicolato in tutte le librerie d’Italia portando il logo dell’Ecole Hôtelière de la Vallée d’Aoste che ne ha promosso, con scelta quanto mai opportuna, la pubblicazione, coinvolgendo una brillante e simpatica autrice, amica da tempo di Anna Fosson che ha condotto con garbo la presentazione.

Ricco di indovinate illustrazioni, distribuite in 6 capitoli e appendice, con parecchia ironia la lettura del libro conduce il curioso dal galateo al cerimoniale, invitando a riscoprire il significato dei gesti dell’accoglienza, ponendo attenzione verso gli ospiti, cura nella mise en table come nel servizio, adottando accorgimenti per valorizzare il ruolo di padroni di casa e commensali.

Un vademecum molto utile nella società odierna, dove si è sempre più superficiali, dove l’eleganza e la cura nell’abbigliamento sono ormai marginali anche nelle occasioni istituzionali, quindi poter leggere nuovamente passaggi importanti per i nostri nonni ed i nostri genitori, fatti di educazione e di rispetto, diventa un aspetto rilevante nei nostri comportamenti quotidiani e lo è ancora di più per tutti i giovani che all’École Hôtelière de la Vallée d’Aoste nei loro anni di scuola ricevono una formazione che permetterà loro di inserirsi sul mercato del lavoro turistico ai livelli più alti, come ha spiegato la presidente Jeannette Bondaz.