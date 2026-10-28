A Lodi Elena Furfaro conquista l’oro aspettando la chiamata in azzurro per gli Europei del 2027

AOSTA (btb) L’attesa ora è per la maglia azzurra con destinazione i Campionati Europei 2027 in programma in Svezia nel prossimo marzo. Nel frattempo Elena Furfaro si gode la medaglia d’oro ed i 2 record italiani conquistati a Lodi nei tricolori di powerlifting Classic Senior nella categoria fino a 52 kg.

Un successo arrivato al termine di una gara emozionante, al PalaFIPL di Lodi Vecchio, dove l’atleta aostana ha concluso la competizione davanti alle altre 5 partecipanti della propria categoria. A comporre il risultato vincente sono stati 150 kg nello squat, 85 nella panca piana e 187 nello stacco da terra, per un totale di 422 kg. Elena Furfaro, tesserata per i Vikings Veneto ed impegnata negli allenamenti alla palestra Dinamix di Aosta, è così riuscita a prevalere sulla pugliese Cosmiana Montanaro, seconda a 420.

La sfida si è quindi sviluppata lungo le 3 prove. La Montanaro ha chiuso lo squat con 155, guadagnando 5 chilogrammi sulla Furfaro. Nella panca piana l’aostana ha ristabilito l’equilibrio 85 a 80, così che entrambe si sono presentate allo stacco con un parziale di 235 kg. A decidere il titolo è stata pertanto l’ultima specialità: con l’alzata da 187 la Furfaro ha superato i 185 della Montanaro. La prestazione è valsa anche un doppio primato: il record italiano Senior Classic nello stacco da terra e nel totale della categoria fino a 52 kg, entrambi riportati nelle tabelle ufficiali della FIPL aggiornate nei giorni scorsi.

Una prestazione complessiva di alto livello che di conseguenza apre ad Elena Furfaro la prospettiva dei Campionati Europei Open Classic 2027, organizzati nell’ambito della European Powerlifting Federation a Malmö in Svezia a marzo.