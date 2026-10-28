Ritmica: esordio emozionante in A2 per Amely Sordi a Terni

AOSTA (btb) Nella ginnastica artistica una domenica, quella scorsa, di bei risultati per l’Olimpia, che porta a casa soddisfazioni a 360° dalle trasferte piemontesi.

Ruben Vitulli, ginnasta Junior 2 classe 2008, impegnato a Torino nella seconda e ultima prova del Campionato Individuale Gold, ha vinto l’oro a corpo libero, volteggio e parallele pari, laureandosi campione regionale di specialità e guadagnando l’accesso alla fase interregionale.

A Biella invece 4 piccole ginnaste sono scese in campo, accompagnate dall’allenatrice Federica Vinante, per dimostrare quanto imparato negli scorsi mesi. Camilla Cosentino, Ariel Giovinazzo e Cecilia Landini sono state impegnate in una valutazione tecnica che le ha viste esibirsi, con qualche comprensibile esitazione dovuta all’emozione, su 5 attrezzi: volteggio, parallele, trave, corpo libero e chinghietti. La compagna più piccola, Chloe Monticone del 2019, alla sua prima uscita agonistica, si è cimentata positivamente nel percorso promozionale Supergym.

Amely Sordi ha esordito in A2 di ritmica, in B Elodie Godioz e Ginevra Pascarella

A Terni sabato 17 si è svolta la prima Prova del Campionato nazionale di A2, vinta dalla società Ginnastica Terranuova con 100.600 punti.

Fra le 12 squadre l’Eurogymnica Torino si è piazzata ottava con 96.450, registrando l’esordio in questa competitiva categoria della valdostana Amely Sordi che con comprensibile emozione è scesa in pedana alle clavette e con un’ottima prestazione ha raggiunto il punteggio di 23.100.

Sempre a Terni ma domenica 18 è andata in pedana la serie B, cui hanno partecipato, con i colori della Ritmica Piemonte, Ginevra Pascarella (cerchio) e Elodie Godioz (nastro), fra le 13 formazioni in gara. A dominare la tappa inaugurale è stata la Pontevecchio Bologna, ma la Ritmica Piemonte, che ha l’obiettivo di salire in A2, ha ottenuto un brillantissimo secondo posto con 94.800, mentre il terzo è andato all’Iris Firenze.