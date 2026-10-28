Golf, Emilio Bionaz trionfa alla finale nazionale del Play Italy Challenge 2026

AOSTA (btb) Domenica scorsa, 18 ottobre, è arrivata dalla ligure Albisola una bella soddisfazione per il Golf Aosta Brissogne. Emilio Bionaz ha infatti conquistato il primo posto lordo nella finale nazionale del “Play Italy Challenge 2026”, prestigioso circuito dedicato ai campi da golf a 9 e 12 buche. Tra i 43 finalisti, per imporsi Bionaz sulle 9 buche ha totalizzato 37 colpi (più 4), precedendo una coppia a 38, il milanese William Invernizzi e il sassarese Marco Mura. Complimenti ad Emilio Bionaz per questa splendida vittoria e per il prestigioso traguardo raggiunto!

“Memorial Marco Edifizi” a Federico Fiabane

E’ stato lo junior Federico Fiabane ad aggiudicarsi domenica 18 ottobre il memorial dedicato a Marco Edifizi, andato in scena a Brissogne con 56 iscritti in ricordo del noto commerciante, grande appassionato di golf. Fiabane, dopo il successo nel Netto del giorno prima a Gignod, ha giocato molto bene, chiudendo con 61 colpi, solo 1 sopra il par, e precedendo un terzetto a 67 con Alberto Borre, Michel Gal e Roberto Rossi. Nel Netto proprio Gal con 38 punti ha preceduto il 36 di Rossi, terzo a 34 James Woodall. In Seconda se la sono contesa Dario Borney primo e Dario Comé secondo, entrambi a 39, seguiti a 38 da Oliver Collins. In Terza altro 39 vincente, per Anita Cuneaz, sul 38 di Rita Duyvejonck e di Susy Cuneaz, terza e premio lady, oltre che nearest femminile, con riconoscimenti finali al senior Riccardo Della Marra, al nearest maschile di Fabio Perino e al driving di Dario Comé.

Gignod, la louisiana non sfugge a Ivo Letey e René Rosset

Con la partecipazione di 24 coppie sabato 17 si è disputata all’Arsanières la “3 Commessi Golf Cup”, una louisiana medal che non è sfuggita ai 2 specialisti Ivo Letey e René Rosset, primi assoluti con 52 punti, 4 in meno di Domenico Pellicone e Alessandro Nitri. Per il Netto ad imporsi sono stati Federico Fiabane con il papà Simone, arrivati a 54, stesso score dei secondi Federico Maquignaz e Marco Henriod, terzi proprio Pellicone-Nitri a 55. I 2 nearest dei premi speciali sono stati assegnati ad Alberto Borre e Ivo Letey.