L’aostano Marco Giacosa all’“EuroPower” con la Nazionale maggiore di floorball

AOSTA (btb) Nello scorso fine settimana – da venerdì 16 a domenica 18 ottobre – ha avuto luogo a Budapest il tradizionale torneo “EuroPower” che permette a diverse Nazionali europee di confrontarsi. Per l’occasione, per supplire ad alcune assenze, sono stati convocati 2 giovani talenti del floorball italiano tra i quali l’aostano Marco Giacosa, tesserato per il nostro Sporting e giocatore nel campionato di A1 del Geas di Sesto San Giovanni.

In Ungheria per Giacosa sono arrivate delle buone prestazioni e soprattutto tanti minuti in campo, contribuendo quindi a portare l’Italia al secondo posto, con 2 vittorie contro i rossi locali e l’Ucraina e l’unica sconfitta subita dalla Spagna, vincitrice dell’edizione 2026 di “EuroPower”.

Questa importante esperienza con la Nazionale seniores, speriamo la prima di tante altre per Marco Giacosa, ha messo in risalto quanto di rilievo l’atleta dello Sporting Aosta sta mettendo in mostra nel campionato italiano, dove il Geas conta 2 sconfitte su misura di cui 1 contro i campioni in carica e un’ultima vittoria contro lo Spartak Milano. Giacosa, malgrado giochi in difesa, ha già realizzato 1 rete per la sua squadra in questo inizio di torneo.