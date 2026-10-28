CHÂTILLON (fc2) Le previsioni meteo avverse della vigilia hanno portato a rinviare a oggi, sabato 24, alle 11.30 sempre sul campo di Domianaz a Châtillon la finale di serie A1 di tsan. Il luogo, scelto in precedenza, è quello di casa del Châtillon che non vince in autunno da 20 anni e che piazza la pertse contro il Montjovet che ha vinto il confronto diretto autunnale in campionato per 515 metri. In 9 tsachà e 5 partite la squadra di capitan Mattia Dujany ha realizzato più metri (15199 contro i 11484 del Montjovet) e quella di René Priod il maggior numero di buone (181 contro le 179 del Chatillon). Arbitra Luciano Michelet di Verrayes assistito da Davide Carrel di Valtournenche e da Patrick Lillaz di Saint-Vincent, che sostituisce Gilles Vacquin di Brusson.

Il Chatillon ha utilizzato in 5 partite 15 giocatori, il Montjovet 14. I castiglionesi hanno vinto 11 trofei autunnali in 70 finali e 29 trofei, il Montjovet 6 e 20. Dopo la 95esima partita della stagione il presidente Luca Champion e il direttivo dello tsan effettueranno le premiazioni delle prime 2 squadre di A1, A2, B, C, donne e delle 11 juniores partecipanti al 72esimo trofeo autunnale, in pratica 21 delle 41 formazioni iscritte.

Queste le squadre che scenderanno in campo a Domianaz:

CHATILLON: Jean Michel Rigollet presidente 7/511 (7 tsachà su 9), Fabio Herin 8/640 (5), Stefan Navillod 22/2083, Christian Dujany 1/94 (1), Gael Todescato 19/1841, Didier Daricou 18/1589, Jody Vittaz 6/380, Thierry Almici 13/850 (7), Simone Ducly 18/1476, Mattia Dujany capitano 7/436, Laurent Vittaz 19/1882, Manuel Brunod 17/1922, Gilles Roux 9/740 (7), Christian Dufour 13/811 (4), Axel Navillod 2/174 (2).

MONTJOVET: Nicholas Dallod 8/202 (5 su 9 tsachà), Jean Paul Priod 11/883, Julien Treves 15/1011, Xavier Almici 11/939, Luca Carlon 9/642 (8), Riccardo Brusa 18/953 (7), Denis Peaquin 27/2695, Jeil Peaquin 15/1412, David Priod 10/842, René Priod capitano 15/1316, Remy Peaquin 14/1279, Joel Brunod 15/1183, Gerard Treves 11/926 (7) e Diego Treves – (1).

CURIOSITA’ STATISTICHE SERIE A

(dopo le semifinali)

BUONE: Denis Perrin 30, Davide Petey 29, Denis Peaquin 27, Erik Marquis e Gilles Farys 25, François Chapellu 23, Stefan Navillod 22, René Chatrian e Massimo Berga 21, Laurent Vittaz, Gael Todescato e Mathieu Yeuillaz 19.

METRI: Denis Perrin 2797, Denis Peaquin 2695, Davide Petey 2346, Gilles Farys 2222, François Chapellu 2171, Erik Marquis 2103, Stefan Navillod 2083, Manuel Brunod 1922, Laurent Vittaz 1882 e Gael Todescato 1841.

MEDIA: Manuel Brunod 113 (17/1922), Didier Colombin 100 (15/1506), Denis Peaquin (27/2695) e Laurent Vittaz (19/1882) 99, Gael Todescato (19/1841) e Yora Maguet (15/1447) 96.

BUONE SQUADRA: Verrayes 212 (10 tsachà), Chambave 193 (10), Montjovet I 181 (9), Chatillon 179 (9) e Saint-Vincent 90 (8).

MIGLIOR NUMERO BUONE PARTITA: Riccardo Brusa, Stefan Navillod e Denis Peaquin 13.

MIGLIOR NUMERO METRI PARTITA: Denis Perrin 1307.

MIGLIOR MEDIA PARTITA: Manuel Brunod 125 (4/502).