Al Festival delle staffette i nuovi record per i quartetti del Pont Donnas

AOSTA (btb) La chiusura della stagione su pista è toccata sabato scorso, 17 ottobre, al Tesolin di Aosta al classico Festival delle staffette, che ha fatto registrare il nuovo record regionale Allievi per il Pont Donnas nella staffetta svedese assoluta (100+200+300+400) con Filippo Lingeri, Andrea Micheletto, Giacomo Suquet e Emilien Ronc che hanno corso vincendo la gara in 2’03″96, così da migliorare il precedente primato del 2007 di 2’05″63. Argento per la squadra della Sandro Calvesi con Maurizio Pascale, Nathan Martinet, Niccolò Beneforti e Christophe Vierin in 2’04″58 e bronzo ancora per la Calvesi di Davide Merighi, Tobia Boldrini, Federico Giannini e Armin Blanc in 2’05″45. Al femminile vittoria per il quartetto rosso della Calvesi di Marta Nieroz, Magali Cuneaz, Mia Zabaite, Abigail Martinet in 2’31″26, seguita da Claudia Oreiller, Anna Sarboraria, Lucrezia Meloni e Sara D’Aprile altra Calvesi in 2’34″55 e dalla Cogne con Giorgia Romeo, Alicia Layla Fanheiro, Veronica Pirana e Francesca Milani in 2’37″37.

Nuovo record regionale anche per la staffetta svedese Ragazze del Pont Donnas con il quartetto composto da Virginia Monetta, Elena Vacher, Linda Zoe Boldrini e Elsa Van Houten che hanno fermato il cronometro sul 2’35″42, rispetto al 2’39”75 della Calvesi con Afina Solovyova, Maya Jahi Lucat, Sara Schiavoni e Tabara Nala Diakhate, bronzo per la Cogne con Bianca Bagliani, Sabrina Blanchet, Rhianna Testolin e Giorgia Cuaz in 2’49″46. Tra i Ragazzi successo della Calvesi di Luca Sandi, Gabriel Bretti, Martino Nelson Brunodet e Giulio Broglio in 2’39″92 e seconda la Cogne con Giacomo Ferrandoz, Luca Scaramuzza, Benoit Bidese e Philippe Rosaire in 2’44″99.

Vittoria per il Pont Donnas anche nella 4×100 Assoluti schierando Filippo Lingeri, Andrea Micheletto, Emilien Ronc e Giacomo Suquet primi in 45″19, seguiti dalla Calvesi di Maurizio Pascale, Tobia Boldrini, Davide Merighi e Nathan Martinet in 45″73 e dalla Cogne con Federico Gaggioli, Leonardo Marana, Mohamed Alaa Saib ed Andrea Carrozzino in 48″38.

La femminile Assoluti è andata alla Calvesi di Magali Cuneaz, Ilaria De Lazzari, Marta Nieroz e Mia Zabaite in 54″64, argento per le verdi della Cogne Giulia Varone, Alicia Layla Fanheiro, Elisabetta Berlier e Giorgia Romeo in 56″11 e bronzo ancora alla Calvesi con Giulia Leccia, Lucrezia Meloni, Claudia Oreiller ed Anna Sarboraria in 56″43.

Nella 4x100m Cadetti vittoria del Pont-Saint-Martin con Alessandro Bertucci, Ian Ruffino, Julien Garavetti e Loic Casalatina in 49″56, seconda posizione alla Calvesi di Arnaud Favre, Alexis Chapellu, Andrea Merighi ed Emanuele Luboz in 54″77 e terza alla Cogne Aosta di Alessandro Bois, Gabriele Vagneur, Gianmarco Ferrandoz e Davide Therisod in 56″63. Al femminile affermazione della Cogne con Emma Cornacchia, Reine Fleur Lucianaz, Eleonora Dellio e Martina Sapia in 53″22, argento per al Pont Donnas di Kelly Gard, Anita Pozzo, Martina Diemoz e Ludovica Lingeri in 55″27 e bronzo alla Cogne Aosta di Luce Sangiorgi, Ilaria Testolin, Arianna Desandré e Maria Navarretta in 56″87.

La classifica della svedese Cadetti ha visto al primo posto il quartetto del Pont-Saint-Martin di Diego Scaramuccia, Nicolas Monetta, Loic Casalatina ed Alessandro Bertucci in 2’23″92, seguito da quello della Calvesi con Arnaud Favre, Elia Borre, Emanuele Luboz e Alexis Chapellu in 2’31″94 e da quello della Cogne di Gianmarco Ferrandoz, Alessandro Bois, Gabriele Vagneur e Davide Therisod in 2’36″88. Al femminile è stata la Cogne a vincere con la squadra formata da Martina Sapia, Eleonora Dellio, Reine Fleur Lucianaz ed Emma Cornacchia in 2’32″65, argento per il Pont Donnas di Ludovica Lingeri, Martina Diemoz, Anita Pozzo ed Eva Zoppo Ronzero in 2’38″27 e terza la Cogne con Arianna Desandré, Maria Navarretta, Luce Sangiorgi e Ilaria Testolin in 2’40″57.

Nella 4×100 Ragazzi medaglia d’oro per la squadra dell’Atletica Cogne Aosta formata da Davide Brunetti, Luca Scaramuzza, Joseph Cuneaz, Philippe Rosaire che ha chiuso la gara in 55″75, seguita dalla Calvesi di Alexis Quey, Gabriel Bretti, Luca Sandi e Thibaud Mosso in 56″55. La femminile ha visto la vittoria del quartetto della Cogne con Daphne Sapinet, Rhianna Testolin, Giorgia Cuaz e Margherita Abelli in 57″05, seguita dal Pont Donnas di Elena Vacher, Sophie Fontan Tessaur, Arianna Monetta e Linda Boldrini in 57″74 e dalla Calvesi terza con Sara Schiavoni, Tabara Diakhate, Maya Jahi Lucat e Afina Solovyova in 57″76.

La Calvesi con la formazione Alexis Quey, Giulio Broglio e Mattia Magnin ha vinto in 7’44″74 la gara della 3×800 Ragazzi, davanti al Pont Donnas di Attilio Bosonin, Manuel Atzei e Paolo Bosonin 7’52″43 e al Pont-Saint-Martin di Christian Gaggioni, Giulio Clerin, Paolo Solia 8’10″62, mentre al femminile è stata la Cogne ad importi con Bianca Bagliani, Margherita Abelli e Daphne Sapinet in 9’07″81.

Nella 4×50 Esordienti vittoria per la Calvesi con Pietro Madeddu, Bernard Jaccod, Milò Guglielmetti e Nathaniel Hassan Traore in 31″81, seguita dal Pont Donnas di Margot Domatti, Iris Van Houten, Margot Hardy ed Emilie Fontan Tessaur in 32″62, terza la Cogne con Benoit Glassier, Gilles Sapinet, Simone Pizzi e Gigliola Serra in 33″43.

Sempre Esordienti, ma nella 2×200 affermazione per la Calvesi di Bernard Jaccod e Nathaniel Hassan Traore in 1’02″04, seguita dalla coppia della Cogne Gilles Sapinet e Simone Pizzi in 1’03″87 e da quella del Pont Donnas Emilie Fontan Tessaur e Margot Domatti in 1’04″65.

Il terzetto del Pont-Saint-Martin infine si è aggiudicato la 3×400 Esordienti con Cedric Vuillermoz, Samuele Nicco ed Ethan Ruffino in 3’43″52, precedendo il Pont Donnas di Noah Mongiovetto, Didier Giachino ed Etienne Hardy 4’12″82, terza la Calvesi di Ersilia Rassat, Chloe Luboz e Celine Dunoyer in 4’16″09.