29 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 10:18

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IN PROGRAMMA DAL 2 AL 25 LUGLIO

Il Tour de France 2027 sfiorerà la Valle d’Aosta. Arrivo a Les Saisies e partenze da Cluses e Annecy

Redazione Pubblicato il

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AOSTA (fc2) Giovedì scorso, 22 ottobre, a Parigi è stato presentato il 114esimo Tour de France, in programma dal 2 al 25 luglio 2027. La manifestazione ciclistica partirà da Edimburgo in Scozia, 3 tappe oltremanica con Inghilterra e Galles, poi 2 cronometro per 71 km e un record di 53 mila 450 metri di dislivello, con 3 arrivi a Grand Colombier, Les Saisies, Col du Portet nel finale sui Pirenei. La grande boucle sfiorerà la Valle d’Aosta con le partenze da Cluses mercoledì 14 luglio ed arrivo a Les Saisies (le piste olimpiche del fondo di Albertville 1992) e il via martedì 13 da Annecy verso Sallanches.

Per il Giro d’Italia che verrà presentato martedì prossimo, 27 ottobre, a Roma si parla di partenza l’8 maggio 2027 a Trieste, di sconfinamenti in Slovenia ed Austria, di un doppio Mortirolo e Zoncolan, di forse solo 1 tappa nel nord ovest e dell’arrivo domenica 30 maggio a Roma.

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