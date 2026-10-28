AOSTA (btb) Sarà Fénis, “casa” del presidente del Comitato valdostano Mirko Voyat, ad accogliere mercoledì prossimo, 28 ottobre, dalle 14.30, a Tzanté de Bouva a Chez Sapin l’annuale festa delle premiazioni del Grand Prix Giovanissimi, prevista per le 16 e preceduta dai giochi per i bambini. La manifestazione coinvolgerà oltre 200 atleti, compresi gli appartenenti alle categorie dai G1 ai G6, che hanno preso parte ad almeno 6 delle 9 tappe del circuito regionale, dominato dai Lupi di Sarre che hanno conquistato 8 successi parziali, lasciandone solamente 1 all’Orange Team di Pontey.
CICLISMO: PREMIAZIONI DEI GIOVANISSIMI
Redazione · Pubblicato il
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