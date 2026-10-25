Il trentino Pergine non preoccupa l’Hockey Aosta: sesta vittoria di fila in serie B

Come previsto il trentino Pergine, ultimo in classifica, non ha potuto opporsi all’Hockey Aosta che nel settimo turno del torneo di serie B dell’Italian Hockey League ieri, sabato 24 ottobre, ha vinto senza problemi, conquistando così il sesto successo in 6 partite giocate e rimanendo al vertice della classifica insieme al Caldaro, vittorioso 7 a 5 a Torre Pellice dove il Valpellice ha incassato i 2 gol decisivi solamente nei 2 minuti finali.

Invece al Palaghiaccio, davanti a quasi 800 spettatori, i Gladiators dopo 37 secondi sono già passati in vantaggio con Vladyslav Lysenko, per raddoppiare al 3’07” con Alessandro De Santi e triplicare al 17’07” con Gianmarco Fraschetta, su assist di Lysenko. Il 3 a 0 durava 24 secondi visto che il Pergine riusciva ad accorciare con Sulmann Pilser. Nel secondo drittel i trentini partivano bene e al 21’35” Nicolò Frisanco portava le squadre sul 3 a 2 ma il rischio del pareggio durava appena 2 minuti, grazie a Matteo Mazzocchi, in rete al 23’58”. Il finale di tempo vedeva il Pergine all’attacco, così come l’inizio del terzo periodo, dimostrando di non valere l’attuale posizione di classifica, con ancora una volta protagonista il portiere Rocco Perla, che con la sua prestazione di grande sicurezza consentiva ai Gladiators delle ottime ripartenze, coronate al 56’31” dal definitivo 5 a 2 del capitano Dymtro Nimenko, lanciato da Mazzocchi.

Per i Gladiators – premiato il giovane ucraino Adrian Movchan come miglior giocatore dell’incontro – il prossimo impegno sarà giovedì 29 a Varese (alle 20.30), in casa dei Bulldogs vincitori 4 a 3 a Feltre ed attualmente quarti. Poi sabato 31 ottobre alle 20 si tornerà al Palaghiaccio con ospite la selezione giovanile altoatesina dell’Elpo di Brunico che, partita male con 4 sconfitte consecutive, nelle ultime 2 giornate ha battuto sia il Varese che il Valpellice.