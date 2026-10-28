Alexis Piccot secondo nelle finali Under 10

AOSTA (fc2) Dopo le vittorie a Bionaz e nella sua Fénis Alexis Piccot del locale Motoclub si è piazzato secondo nella finale Under 10 del circuito Nord Ovest Asi di domenica scorsa, 18 ottobre, a Coazze di Torino. Piccot ha concluso la sua gara a 27 penalità come Riccardo Reggio dell’Aura Susa, su Beta anche lui, ma con 6 “zeri” nelle zone contro i suoi 3 ha prevalso il piemontese. Terzo Tommaso De Lio dell’Aura Susa con 71. Alexis Piccot era in testa per 3 dei 4 giri e nella tornata finale è stato raggiunto da Riccardo Reggio. Anche in classifica generale finale Reggio è primo con 60 punti e Piccot secondo con 57.

Oggi e domani, sabato 24 e domenica 25, a Prarostino di Torino è in programma il Trial vintage internazionale con la 2 giorni dei Pionieri su 2 tappe con motostoriche su giro unico in 40 zone e 45 chilometri. Tra gli attesi protagonisti impegnati anche Fabio Minuzzo del Fénis e Thierry Cheney del Policesport.