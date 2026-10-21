Alessandro Saravalle e Giulia Challancin vincono il circuito Nord Ovest del 2026

AOSTA (fc2) Dopo 6 gare Alessandro Saravalle di Aymavilles e Giulia Challancin di Verrayes della Trisports Vda hanno vinto il circuito Nord Ovest nella categoria Open di mountain bike. Saravalle si è imposto per 5 punti (165 a 160) superando Davide Pinato del Boscaro nell’ultima gara alla Granparadisobike a Cogne, terzo Giorgio Francisco della Leynicese con 127. La Challancin con 175 punti ha staccato di 28 Nicoletta Ferraro della Leynicese a 147, terza Marika Comba del Boscaro. Le 6 gare si sono svolte in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta con impegnati anche quotati bikers lombardi.