Nel Campionato interregionale quarto posto assoluto per Emanuele Giachino

AOSTA (btb) Valle d’Aosta in evidenza con i suoi giovani nel Campionato interregionale Zona 1 individuale e a squadre maschile, disputato domenica 11 sui green del Club La Margherita a Poirino di Torino e che ha visto confrontarsi i migliori golfisti provenienti dai circoli del Piemonte e della Liguria.

La classifica scratch ha premiato in particolare Emanuele Giachino, quarto assoluto con 146 colpi, lo stesso score di Filippo Gamma, terzo classificato. Giachino, ora al Royal Park I Roveri, aveva iniziato la competizione nel migliore dei modi, facendo registrare un eccellente 68 nel primo giro, diventati 78 nel secondo, per il totale appunto di 146, 2 sopra il par del campo. A conquistare la vittoria è stato Edoardo Frigerio del Golf Bogogno, con 143 colpi, 71 e 72, secondo Alessio Colombo Ruscica del Des Iles Borromées a 145.

In classifica troviamo poi Federico Muzi Falconi (Royal Park I Roveri) 18esimo con 156 colpi (76-80), 22esimo Mathias Sciocchetti Bois (Courmayeur) con 157 (78-79), Federico Subet (Cervino) 50esimo a 169 (87-82), Alessandro Subet (Cervino) 54esimo sempre con 169 colpi (86-83) e Julian Faccini (Royal Park I Roveri) 81esimo con 194 colpi (95-99).

La “Reverchon Cup” a Faye Seyni

Sono stati 55 domenica scorsa, 11 ottobre, i partecipanti alla seconda gara della “Reverchon Cup”. Dopo Gignod il secondo appuntamento si è tenuto a Les Iles di Brissogne, dove sono stati premiati i vincitori della giornata e quelli della combinata, la cui classifica generale ha visto primeggiare Seyni Faye con 60 punti, mentre nelle 3 categorie del Netto hanno vinto in Prima Simone Meggiolaro con 72, in Seconda Giancarlo Grange con 74 e in Terza Sergio Vincenzetti a 73 punti, quindi prima donna Marisa Rey e miglior senior Paolo Caselli.

Invece le 18 buche di domenica hanno registrato il bel successo di Simone Fiabane con 63 colpi, più 1 sul campo e 1 lunghezza nei confronti di Luca Pressendo. Nel Netto di Prima James Woodall a 39 ha preceduto il 37 di Roberto Rossi, terzo a 36 Seyni Faye. In Seconda 41 vincente di Oliver Collins seguito a 39 da Massimiliano Cadin e a 37 da Guido Nieroz, infine in Terza primo a 42 Matteo Pasteris, secondo a 41 Fabrizio Cerise e terzo a 38 René Montrosset.