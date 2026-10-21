Mamma Sonia Vierin e nonna Roselda Joux, una dinastia di tre generazioni ai vertici dello sci

AOSTA (fc2) A 2 mesi dal suo 21esimo compleanno la gressonara Tatum Bieler esordirà sabato prossimo, 24 ottobre, in Coppa del Mondo di sci alpino nel gigante di Soelden in Austria e farà compagnia ai vertici dello sci italiano alla cugina prima Sophie Mathiou.

A memoria d’uomo la famiglia Joux-Vierin-Bieler è la prima nella storia del Circo Bianco mondiale a proporre ai vertici 3 generazioni di atlete. Nonna Roselda Joux di Gressan (76 anni) è stata protagonista in Coppa del Mondo dalla sua prima edizione del 1967 sino al 1971, con esordio il 1 febbraio 1967 30esima a Monte Bondone e miglior risultato il 1 marzo 1968 nella 12esima gara della seconda edizione del circuito, quinta nello slalom all’Abetone vinto da Florence Steurer su Annie Famose e Britt Lafforgue, con quarta l’austriaca Gertrud Gabl, in una gara con podio tutto francese. Poi arrivarono un sesto posto oltreoceano e tanti piazzamenti (29esima nella Coppa vinta dalla canadese Nancy Greene e 20esima in slalom con 8 punti) con la successiva presenza ai Mondiali 1970 in Val Gardena.

La mamma di Tatum, Sonia Vierin, 49 anni, ora di casa a Gressoney-Saint-Jean, vanta un’Olimpiade e un Mondiale negli Stati Uniti, 49 gare di Coppa del Mondo con miglior risultato il sesto posto Val d’Isere il 19 dicembre 1997 in gigante, specialità nella vinse anche in Coppa Europa all’Abetone nel 1997. Sonia Vierin fu pure settima il 28 ottobre 2000 in gigante sul ghiacciaio Rettenbach, dove la bionda figlia esordirà sabato prossimo.

Per la carabiniera Tatum Bieler, bronzo ai Mondiali Juniores di gigante a Narvik in Norvegia nel 2025 e 49 gare in Coppa Europa (settima il 7 febbraio scorso a Oberjoch in Germania), è arrivato quindi il grande momento.

A completare il quadro di una famiglia cresciuta sugli sci sono il papà gressonaro Mauro, 4 gare di Coppa del Mondo a Bad Kleinkircheim, Cortina, Sestriere e Garmisch nel 1992, e la cugina di Gressan Sophie Mathiou, 14 presenze in Coppa del Mondo, campionessa mondiale juniores di slalom a Bansko in Bulgaria nel 2021, anno in cui esordì a Lenzerheide in Svizzera, ottava nel parallelo di Coppa. Per lei, dopo il secondo posto in classifica in Coppa Europa 2025-26, quest’anno si è garantita il posto fisso nella Coppa del Mondo di gigante.

Non esistono nello sci alpino altre dinastie tutte femminili di 3 generazioni di donne (qui sono addirittura 4 le atlete) in Coppa del Mondo. A livello di 3 generazioni ma nei 2 sessi brilla la famiglia statunitense Cochran con nonno Mickey, i figli Bob, Barbara Ann (oro olimpico in slalom a Sapporo nel 1972), Marylin e Lindy ed i nipoti, dal 2003 in Coppa del Mondo ad oggi, Jimmy (figlio di Bob), Tim, Jessica e Robby Kelley (3 figli di Lindy), Ryan Cochran-Siegle (figlio di Barbara Ann, argento olimpico in supergigante a Pechino 2022 e Milano/Cortina 2026). Invece con 3 generazioni maschili abbiamo gli austriaci Hinterseer con nonno Ernst (campione olimpico e mondiale di slalom a Squaw Valley 1960), Hansi (134 vittorie tra 1973 e 1977) e Lukas (in Coppa dal 2015 e punti in slalom).

Cesarino Cerise

Le tre generazioni, caso unico al mondo, di donne partecipanti al circuito iridato dello sci alpino: la nonna Roselda Joux,