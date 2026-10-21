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Orientamento: delegazione valdostana a Varese

Redazione Pubblicato il

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AOSTA (btb) Nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 ottobre, a Cunardo in provincia di Varese, la delegazione valdostana di orienteering è stata invitata alla manifestazione dell’“Arge Alp 2026”, una collaborazione transfrontaliera tra regioni alpine di Austria, Germania, Italia e Svizzera, ovvero Baviera (Germania), Salisburgo, Tirolo e Vorarlberg (Austria), Lombardia, Trentino e l’Alto Adige (Italia), Cantoni San Gallo, Ticino e Grigioni (Svizzera), che prevede pure un torneo sportivo delle discipline più praticate nelle zone coinvolte.

Per l’occasione il Comitato Lombardia, organizzatore dell’edizione 2026, ha invitato le delegazioni di Baden-Württemberg (Germania), Piemonte, Emilia Romagna e Valle d’Aosta, presentatasi con 10 atleti nelle varie categorie dai giovani ai master.

Nella prima giornata dedicata alla staffetta, l’unico nostro partecipante Filippo Vesan – assieme ai piemontesi Martina Lagotto e Giovanni Ponzo – è stato 12esimo nella M18 su 17 squadre partecipanti. Nella seconda, la gara individuale Long, nel bosco di Cunardo, è stata tracciata da esperti di livello internazionale che hanno creato non poche difficolta ai partecipanti in particolare a quelli valdostani: nonostante ciò Filippo Vesan nella M16 è arrivato 18esimo dopo 1h08’55”, con un’andatura di gara costante grazie alla buona condizione atletica. Hanno concluso la competizione acquisendo esperienza il giovane Henry Peaquin ed i master Laura Ferrere, Maurizio Farina, Alberto Vesan e Luigi Mattea.

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