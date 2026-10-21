Atletica: al campo Tesolin i Campionati Regionali dei Ragazzi

AOSTA (btb) Ormai è in piena attività il rinnovato campo Tesolin di Aosta che oggi, sabato 17 ottobre, dalle 14.30 ospita il tradizionale appuntamento con il Festival delle Staffette, che vede impegnate tutte le categorie dagli Esordienti agli Assoluti, su varie distanze a partire dalla 4×50 metri. Ad organizzare è l’Atletica Cogne.

L’impianto aostano 7 giorni fa ha accolto i Ragazzi per i Campionati Valdostani e gli Esordienti per le gare di contorno. Nelle varie competizioni in programma nei 60 i titoli sono stati conquistati da Philippe Rosaire della Cogne in 8″47 (argento Manuel Atzei del Pont Donnas 8″74 e bronzo per Luca Sandi della Calvesi 8″84) e da Elena Vacher del Pont Donnas in 8″95 (seconda Giorgia Cuaz della Cogne 8″96 e terza Tabara Nala Diakhate della Calvesi 9″09). Sulla stessa distanza ma ostacoli, oro per Sara Schiavoni della Calvesi con il tempo di 10″72, argento al fotofinish per Margherita Abelli della Cogne in 10″72 e bronzo per Emma Taiariol (Calvesi) in 11″00.

Nella gara dei 1000 vittoria per la calvesina Tabara Nala Diakhate in 3’29″75, seconda Elsa Van Houten (Pont Donnas) in 3’34″57 e bronzo per Daphne Sapinet (Cogne) in 3’35″98, al maschile oro a Paolo Bosonin (Pont Donnas) con il tempo di 3’19″88, argento a Giulio Broglio (Calvesi) in 3’22″54, terzo Mattia Magnin (Calvesi) in 3’24″36. Nei 2000 di marcia titolo regionale ad Alessandro Canale Clapetto del Pont-Saint-Martin in 13’17″14, con tra le ragazze oro per Afina Solovyova della Calvesi che ha chiuso in 12’13″33, argento per Gaelle Bonin (Pont Donnas) in 13’35″23 e bronzo per Bianca Bagliani (Cogne) in 13’53″36.

Nel salto in alto il titolo lo ha vinto Giulio Broglio con 1.37m, seguito a 3 cm da Giulio Clerin (Pont-Saint-Martin) e a 6 cm da Paolo Bosonin, con al femminile a 1.40 la verde Giorgia Cuaz, davanti alla compagna della Cogne Nicole Lucianaz a 1.28m e a Elsa Van Houten con la stessa misura. Oro nella gara di salto in lungo per Linda Boldrini del Pont Donnas con la misura di 4.47, seconda Maya Jahi Lucat della Calvesi 4.19 e terza Viola Repele della Cogne con 4.06, invece misure inferiori tra i maschi: titolo a Manuel Atzei (Pont Donnas) a 4.28m, argento a Luca Sandi (Calvesi) a 4.13 e bronzo a Giacomo Ferrandoz (Cogne) a 3.78.

Nel getto del peso è stata Sophie Fontan Tessaur del Pont Donnas a vincere con 7,41, argento ad Emma Taiariol (Calvesi) con 7.27 e bronzo a Bianca Bagliani (Cogne) con 5.55. Al maschile Philippe Rosaire della Cogne si è imposto con 10.33m, davanti ad Attilio Bosonin del Pont Donnas a 9.88. Nel lancio del vortex Giulia Bertino del Pont-Saint-Martin arrivata a 31,51, con argento per Arianna Monetta (Pont Donnas) a 28.73m e bronzo per Viola Lamastra (Cogne) a 17,67, 42.88 la migliore misura maschile di Attilio Bosonin del Pont Donnas, argento a Alexis Quey (Calvesi) con 40.09 e bronzo per Giulio Clerin (Pont-Saint-Martin) con 37.70.