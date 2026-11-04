4 Novembre 2026 - Aggiornamento alle 0:10

Abbonati
Sport

IN SECONDA CATEGORIA IL SAINT-VINCENT CHÂTILLON CONQUISTA IL PRIMATO

Aygreville 3 punti e boccata d’ossigeno a San Mauro. Carrara-Cgc Aosta e Ivrea-Charvensod: si fa sul serio

Redazione Pubblicato il

5 minuti di lettura

AOSTA Nel campionato di Eccellenza, girone A, boccata d’ossigeno per l’Aygreville che ha superato 1-0 l’Autovip San Mauro in una partita che aveva già l’aria di scontro salvezza considerando la classifica delle due squadra. I ragazzi di mister Alberto Rizzo hanno avuto la meglio grazie a una rete del 2007 Tommaso Suquet su punizione. Ora due settimane di pausa, l’Aygreville tornerà in campo domenica 8 ottobre contro la Fulgor CRV in casa. Continua la corsa del CGC Aosta in Promozione, girone B. La squadra di mister Giulio De Ceglie in casa a Montjovet ha inanellato il quarto successo consecutivo superando 3-0 il Bsr Grugliasco. Reti di Michele Monteleone di testa su cross di Ebrima Jallow, quest’ultimo ha siglato il 2-0 dopo una bella sponda del 2009 Laurent Breel Asher subentrato all’infortunato Emanuele Villa (strappo, resterà ai box per un paio di mesi), lo stesso Breel Asher ha siglato il 3-0 sfruttando un retropassaggio sbagliato della retroguarda piemontese. Torna al successo lo Charvensod, 3-1 in rimonta sul Fiano Plus, reti di Comentale, Carmine Sterrantino, Holz, esordio del 2008 Elia Cetara in uscita dall’Ivrea di Roberto Cretaz, che ha pareggiato 1-1 con la cenerentola del campionato Barcanova.

Domani domenica 1° novembre il Cgc Aosta è ospite del Carrara in un match che mette di fronte le due seconde a un solo punto di distacco dalla capolista Ivrea. Che a sua volta ospita lo Charvensod, quarto in classifica.

In Prima categoria, successo di misura del Saint-Christophe, che nell’anticipo di sabato batte 1-0 il Comala con gol del rientrato Francesco Sterrantino, bomber di razza. Domani domenica 1° novembre la squadra di Luca Mercanti è ospite della Nuova Lanzese.

Seconda categoria, girone B: sabato 24 il Grand Combin ha vinto 3-2 il derby con l’ex capolista Pont Donnas grazie ad un’autorete e alla doppietta di Federico Pomat, per il Pont reti di Antonio Iachi su rigore e di Francesco Della Rosa. Vigliano-Saint-Vincent Châtillon 1-3 reti di Denys Apparenza e doppietta di Daniel Giovetti, termali primi in classifica grazie a questa vittoria. Santhià-Aosta 511 1-0 con l’Aosta che resta fanalino di coda, Settimo Academy-River Plaine 1-0. Domani domenica 1° novembre il derby Aosta 511 (Nicolò Vittoni squalificato)-Grand Combin, Pont Donnas-Junior Torrazza, River Plaine (Matteo Ceccon squalificato)-Santhià e Saint-Vincent Châtillon-Strambinese.

In Terza categoria Quincitava-Sporting Issogne 3-3 doppietta di Matteo Pianese e gol di Mattia Magro per l’Issogne, reti di Andrea Gnorra, Riccardo Per ed Edoardo De Santi per i piemontesi; Valdigne-Grand Paradis 0-6 doppiette del 2009 Albert Dayné una vita nel Grand Paradis e di Maurizio Magrassi, Jil Pellissier e Mathieu Perrier. Riposava lo Chambave. Domani domenica 1 novembre La Chivasso-Valdigne, Grand Paradis-Rondissone e il derby Sporting Issogne-Chambave.

Infine mercoledì scorso, 28 ottobre, nel turno di Coppa Piemonte Seconda e Terza categoria il Saint-Vincent Châtillon ha superato lo Chambave 4-0 (Loumaissi, Porro, Giovetti e Maiorano) mentre il River Plaine ha vinto 3-1 sul Grand Paradis con reti di Money, Ceccon e Fabris, e di Leonardo Marangoni per il Grand Paradis. In classifica River Plaine primo a 4 punti, secondo il Saint-Vincent Châtillon a 7, quindi l’Aosta 511 a 6, mentre Grand Paradis e Chambave sono ancora a zero punti.

AUTOVIP SAN MAURO 0 (0) — AYGREVILLE 1 (1)

Marcatori: 40’ pt Suquet.

Autovip San Mauro: Cavaliere, Reano, Giammarco (9’ st Pomella), Fiore (27’ st Spina), Fontana (21’ st Barbagiovanni), Salerno, Ossola, Caccamo, Lauritano (42’ st Bajarbi), Rosso (15’ st Passalacqua), Marinotto. All: Napoli.

Aygreville: Pietropaolo Novallet (9’ st Barmaz), Vigon, Ruatto, Favre (25’ st Carere), Battilani, Ali’ (28’ pt Mendez), Suquet (36’ st Orfano), Carpentieri, Vergano (25’ st Thomain), Dayné, Bieller. All: Alberto Rizzo.

CGC AOSTA 3 (2) — BSR GRUGLIASCO 0 (0)

Marcatori: 24’ pt Monteleone, 30’ pt Jallow, 27’ st Breel Asher.

Cgc Aosta: D’Auria, Auletta, Brunero, Monteleone, Nigra (38’ st Affortunato), Ceresero (35’ st Scarfone), Usel (23’ st Cuc), Russo (40’ st Touré), Villa (29’ pt Breel Asher), Jallow. All: Giulio De Ceglie.

Bsr Grugliasco: Mora, Bagnulo, Spadaro, Ghironi (5’ st Durante), Panaino, Cittadino (38’ st Dimatteo), Pcchiardo (42’ st Osazuwa), Mingarelli, Paladino (12’ st Zilli), Mulatero (29’ st Amoroso), Mereu. All: Martorana.

CHARVENSOD 3 (1) — VDL FIANO PLUS 1 (1)

Marcatori: 21’ pt Andrea Martello (F), 23’ pt Comentale (C), 22’ st Sterrantino (C), 25’ st Holz (C).

Charvensod: Bellesolo, Cetara, Butelli, Filippone, Balzo, Anelli, Tibone (39’ st Piccini), Comentale, Sterrantino (33’ st Varvelli), Castagna (44’ st Timpano), Holz (33’ st Napoli) All: Claudio Fermanelli.

Vdl Fiano Plus: Breshak, Andrea Martello, La Foge, Ciociola (47’ st Ifrim), Ciccone, Xhumaqi, De Pierro (22’ st Samuele Martello), Giardino (22’ st Leccese), Marchetto (7’ pt D’Abbene), Sanarico, D’Alessandro. All: Morisi.

Eccellenza Girone A

SquadraPuntiPGPNPPPVRFRS
1 Casale 1909228107173
2 Baveno Stresa168125106
3 Quincitava14822496
4 Rivarolese138134118
5 Druentina1381341110
6 Sparta NR1280441611
7 A.Borgomanero1182331110
8 Borgaro10842276
9 Volpiano Pianese10814399
10 Pro Eureka1081431011
11 Aygreville983321214
12 Fulgor CRV98332510
13 Settimo781521217
14 Aut.SanMauro78152414
15 Dufour Varallo78431711
16 Briga78431914

Promozione Girone B

SquadraPuntiPGPNPPPVRFRS
1 Ivrea208206227
2 CGC Aosta198116186
3 Carrara1981161913
4 Charvensod1482241410
5 Alpignano1381341410
6 Un.Vallesusa138134108
7 Villarbasse11823397
8 La Vischese108422118
9 Banchette C.9833269
10 Montanaro98332712
11 Mathi98053913
12 BSR Grugliasco88242512
13 VDL Fiano Plus78152717
14 Venaria68341711
15 Atletico CBN582511017
16 Barcanova48440614

Prima Categoria Girone B

SquadraPuntiPGPNPPPVRFRS
1 Gassino156015136
2 Ardor SF Corio116213135
3 Agliè116213149
4 Sangiustese116213117
5 Pertusa116213117
6 Saint Christophe106402108
7 Vallorco963121510
8 Nuova Lanzese86501108
9 Caselle8622278
10 Rebaudengo76132911
11 Bosconerese761321112
12 Comala FC761321115
13 Castiglione660421012
14 Mappanese3633037
15 S.Maurizio36330813
16 Ciriè16150725

Seconda Categoria Girone B

SquadraPuntiPGPNPPPVRFRS
1 Saint Vincent Ch.146204148
2 Pont Donnas136114166
3 Strambinese136114169
4 Augusta Leinì136114126
5 Grand Combin1061231513
6 Torri Biellesi10612387
7 Settimo Academy9631253
8 River Plaine96033710
9 Chivasso761321310
10 J.Torrazza761321112
11 Santhià66042713
12 Valchiusella4614149
13 Vigliano36051516
14 Aosta Calcio 51116150213

Terza Categoria Ivrea

SquadraPuntiPGPNPPPVRFRS
1 Montalto Dora155005151
2 Grand Paradis125014163
3 La Romanese10410381
4 Sp.Issogne1051131610
5 FC Rondissone94013127
6 Quincitava Asd74112126
7 La Chivasso75122810
8 Chambave6402299
9 Foglizzese4513158
10 Nuova Lanzese3504137
11 Castellamonte34031410
12 Ardor SF Corio15140212
13 Valdigne MB05050329

PG partite giocate, PN partite pareggiate, PP partite perse, PV partite vinte, RF reti fatte, RS reti subite

Ingrandisci la foto: Il Valdigne sceso in campo contro il Grand Paradis con da sinistra Matteo Turco, Alessandro Iacubovici, Gabriel Tampan, Stefano Pusceddu, Stephane Serafini e Thierry Nobile, in basso sempre da sinistra Jacopo Amato, Leonardo Cesana, Zoubeir Frej, Julien Spatari e Andrea Presti
Il Valdigne sceso in campo contro il Grand Paradis con da sinistra Matteo Turco, Alessandro Iacubovici, Gabriel Tampan, Stefano Pusceddu, Stephane Serafini e Thierry Nobile, in basso sempre da sinistra Jacopo Amato, Leonardo Cesana, Zoubeir Frej, Julien Spatari e Andrea Presti
Ingrandisci la foto: Esultano i giocatori del Saint-Vincent Châtillon vittorioso 3-1 sul Vigliano, termali primi in classifica grazie a questo exploit
Esultano i giocatori del Saint-Vincent Châtillon vittorioso 3-1 sul Vigliano, termali primi in classifica grazie a questo exploit

Leggi anche