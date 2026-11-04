Aygreville 3 punti e boccata d’ossigeno a San Mauro. Carrara-Cgc Aosta e Ivrea-Charvensod: si fa sul serio

AOSTA Nel campionato di Eccellenza, girone A, boccata d’ossigeno per l’Aygreville che ha superato 1-0 l’Autovip San Mauro in una partita che aveva già l’aria di scontro salvezza considerando la classifica delle due squadra. I ragazzi di mister Alberto Rizzo hanno avuto la meglio grazie a una rete del 2007 Tommaso Suquet su punizione. Ora due settimane di pausa, l’Aygreville tornerà in campo domenica 8 ottobre contro la Fulgor CRV in casa. Continua la corsa del CGC Aosta in Promozione, girone B. La squadra di mister Giulio De Ceglie in casa a Montjovet ha inanellato il quarto successo consecutivo superando 3-0 il Bsr Grugliasco. Reti di Michele Monteleone di testa su cross di Ebrima Jallow, quest’ultimo ha siglato il 2-0 dopo una bella sponda del 2009 Laurent Breel Asher subentrato all’infortunato Emanuele Villa (strappo, resterà ai box per un paio di mesi), lo stesso Breel Asher ha siglato il 3-0 sfruttando un retropassaggio sbagliato della retroguarda piemontese. Torna al successo lo Charvensod, 3-1 in rimonta sul Fiano Plus, reti di Comentale, Carmine Sterrantino, Holz, esordio del 2008 Elia Cetara in uscita dall’Ivrea di Roberto Cretaz, che ha pareggiato 1-1 con la cenerentola del campionato Barcanova.

Domani domenica 1° novembre il Cgc Aosta è ospite del Carrara in un match che mette di fronte le due seconde a un solo punto di distacco dalla capolista Ivrea. Che a sua volta ospita lo Charvensod, quarto in classifica.

In Prima categoria, successo di misura del Saint-Christophe, che nell’anticipo di sabato batte 1-0 il Comala con gol del rientrato Francesco Sterrantino, bomber di razza. Domani domenica 1° novembre la squadra di Luca Mercanti è ospite della Nuova Lanzese.

Seconda categoria, girone B: sabato 24 il Grand Combin ha vinto 3-2 il derby con l’ex capolista Pont Donnas grazie ad un’autorete e alla doppietta di Federico Pomat, per il Pont reti di Antonio Iachi su rigore e di Francesco Della Rosa. Vigliano-Saint-Vincent Châtillon 1-3 reti di Denys Apparenza e doppietta di Daniel Giovetti, termali primi in classifica grazie a questa vittoria. Santhià-Aosta 511 1-0 con l’Aosta che resta fanalino di coda, Settimo Academy-River Plaine 1-0. Domani domenica 1° novembre il derby Aosta 511 (Nicolò Vittoni squalificato)-Grand Combin, Pont Donnas-Junior Torrazza, River Plaine (Matteo Ceccon squalificato)-Santhià e Saint-Vincent Châtillon-Strambinese.

In Terza categoria Quincitava-Sporting Issogne 3-3 doppietta di Matteo Pianese e gol di Mattia Magro per l’Issogne, reti di Andrea Gnorra, Riccardo Per ed Edoardo De Santi per i piemontesi; Valdigne-Grand Paradis 0-6 doppiette del 2009 Albert Dayné una vita nel Grand Paradis e di Maurizio Magrassi, Jil Pellissier e Mathieu Perrier. Riposava lo Chambave. Domani domenica 1 novembre La Chivasso-Valdigne, Grand Paradis-Rondissone e il derby Sporting Issogne-Chambave.

Infine mercoledì scorso, 28 ottobre, nel turno di Coppa Piemonte Seconda e Terza categoria il Saint-Vincent Châtillon ha superato lo Chambave 4-0 (Loumaissi, Porro, Giovetti e Maiorano) mentre il River Plaine ha vinto 3-1 sul Grand Paradis con reti di Money, Ceccon e Fabris, e di Leonardo Marangoni per il Grand Paradis. In classifica River Plaine primo a 4 punti, secondo il Saint-Vincent Châtillon a 7, quindi l’Aosta 511 a 6, mentre Grand Paradis e Chambave sono ancora a zero punti.

AUTOVIP SAN MAURO 0 (0) — AYGREVILLE 1 (1)

Marcatori: 40’ pt Suquet.

Autovip San Mauro: Cavaliere, Reano, Giammarco (9’ st Pomella), Fiore (27’ st Spina), Fontana (21’ st Barbagiovanni), Salerno, Ossola, Caccamo, Lauritano (42’ st Bajarbi), Rosso (15’ st Passalacqua), Marinotto. All: Napoli.

Aygreville: Pietropaolo Novallet (9’ st Barmaz), Vigon, Ruatto, Favre (25’ st Carere), Battilani, Ali’ (28’ pt Mendez), Suquet (36’ st Orfano), Carpentieri, Vergano (25’ st Thomain), Dayné, Bieller. All: Alberto Rizzo.

CGC AOSTA 3 (2) — BSR GRUGLIASCO 0 (0)

Marcatori: 24’ pt Monteleone, 30’ pt Jallow, 27’ st Breel Asher.

Cgc Aosta: D’Auria, Auletta, Brunero, Monteleone, Nigra (38’ st Affortunato), Ceresero (35’ st Scarfone), Usel (23’ st Cuc), Russo (40’ st Touré), Villa (29’ pt Breel Asher), Jallow. All: Giulio De Ceglie.

Bsr Grugliasco: Mora, Bagnulo, Spadaro, Ghironi (5’ st Durante), Panaino, Cittadino (38’ st Dimatteo), Pcchiardo (42’ st Osazuwa), Mingarelli, Paladino (12’ st Zilli), Mulatero (29’ st Amoroso), Mereu. All: Martorana.

CHARVENSOD 3 (1) — VDL FIANO PLUS 1 (1)

Marcatori: 21’ pt Andrea Martello (F), 23’ pt Comentale (C), 22’ st Sterrantino (C), 25’ st Holz (C).

Charvensod: Bellesolo, Cetara, Butelli, Filippone, Balzo, Anelli, Tibone (39’ st Piccini), Comentale, Sterrantino (33’ st Varvelli), Castagna (44’ st Timpano), Holz (33’ st Napoli) All: Claudio Fermanelli.

Vdl Fiano Plus: Breshak, Andrea Martello, La Foge, Ciociola (47’ st Ifrim), Ciccone, Xhumaqi, De Pierro (22’ st Samuele Martello), Giardino (22’ st Leccese), Marchetto (7’ pt D’Abbene), Sanarico, D’Alessandro. All: Morisi.

Eccellenza Girone A

Squadra Punti PG PN PP PV RF RS 1 Casale 1909 22 8 1 0 7 17 3 2 Baveno Stresa 16 8 1 2 5 10 6 3 Quincitava 14 8 2 2 4 9 6 4 Rivarolese 13 8 1 3 4 11 8 5 Druentina 13 8 1 3 4 11 10 6 Sparta NR 12 8 0 4 4 16 11 7 A.Borgomanero 11 8 2 3 3 11 10 8 Borgaro 10 8 4 2 2 7 6 9 Volpiano Pianese 10 8 1 4 3 9 9 10 Pro Eureka 10 8 1 4 3 10 11 11 Aygreville 9 8 3 3 2 12 14 12 Fulgor CRV 9 8 3 3 2 5 10 13 Settimo 7 8 1 5 2 12 17 14 Aut.SanMauro 7 8 1 5 2 4 14 15 Dufour Varallo 7 8 4 3 1 7 11 16 Briga 7 8 4 3 1 9 14

Promozione Girone B

Squadra Punti PG PN PP PV RF RS 1 Ivrea 20 8 2 0 6 22 7 2 CGC Aosta 19 8 1 1 6 18 6 3 Carrara 19 8 1 1 6 19 13 4 Charvensod 14 8 2 2 4 14 10 5 Alpignano 13 8 1 3 4 14 10 6 Un.Vallesusa 13 8 1 3 4 10 8 7 Villarbasse 11 8 2 3 3 9 7 8 La Vischese 10 8 4 2 2 11 8 9 Banchette C. 9 8 3 3 2 6 9 10 Montanaro 9 8 3 3 2 7 12 11 Mathi 9 8 0 5 3 9 13 12 BSR Grugliasco 8 8 2 4 2 5 12 13 VDL Fiano Plus 7 8 1 5 2 7 17 14 Venaria 6 8 3 4 1 7 11 15 Atletico CBN 5 8 2 5 1 10 17 16 Barcanova 4 8 4 4 0 6 14

Prima Categoria Girone B

Squadra Punti PG PN PP PV RF RS 1 Gassino 15 6 0 1 5 13 6 2 Ardor SF Corio 11 6 2 1 3 13 5 3 Agliè 11 6 2 1 3 14 9 4 Sangiustese 11 6 2 1 3 11 7 5 Pertusa 11 6 2 1 3 11 7 6 Saint Christophe 10 6 4 0 2 10 8 7 Vallorco 9 6 3 1 2 15 10 8 Nuova Lanzese 8 6 5 0 1 10 8 9 Caselle 8 6 2 2 2 7 8 10 Rebaudengo 7 6 1 3 2 9 11 11 Bosconerese 7 6 1 3 2 11 12 12 Comala FC 7 6 1 3 2 11 15 13 Castiglione 6 6 0 4 2 10 12 14 Mappanese 3 6 3 3 0 3 7 15 S.Maurizio 3 6 3 3 0 8 13 16 Ciriè 1 6 1 5 0 7 25

Seconda Categoria Girone B

Squadra Punti PG PN PP PV RF RS 1 Saint Vincent Ch. 14 6 2 0 4 14 8 2 Pont Donnas 13 6 1 1 4 16 6 3 Strambinese 13 6 1 1 4 16 9 4 Augusta Leinì 13 6 1 1 4 12 6 5 Grand Combin 10 6 1 2 3 15 13 6 Torri Biellesi 10 6 1 2 3 8 7 7 Settimo Academy 9 6 3 1 2 5 3 8 River Plaine 9 6 0 3 3 7 10 9 Chivasso 7 6 1 3 2 13 10 10 J.Torrazza 7 6 1 3 2 11 12 11 Santhià 6 6 0 4 2 7 13 12 Valchiusella 4 6 1 4 1 4 9 13 Vigliano 3 6 0 5 1 5 16 14 Aosta Calcio 511 1 6 1 5 0 2 13

Terza Categoria Ivrea

Squadra Punti PG PN PP PV RF RS 1 Montalto Dora 15 5 0 0 5 15 1 2 Grand Paradis 12 5 0 1 4 16 3 3 La Romanese 10 4 1 0 3 8 1 4 Sp.Issogne 10 5 1 1 3 16 10 5 FC Rondissone 9 4 0 1 3 12 7 6 Quincitava Asd 7 4 1 1 2 12 6 7 La Chivasso 7 5 1 2 2 8 10 8 Chambave 6 4 0 2 2 9 9 9 Foglizzese 4 5 1 3 1 5 8 10 Nuova Lanzese 3 5 0 4 1 3 7 11 Castellamonte 3 4 0 3 1 4 10 12 Ardor SF Corio 1 5 1 4 0 2 12 13 Valdigne MB 0 5 0 5 0 3 29

PG partite giocate, PN partite pareggiate, PP partite perse, PV partite vinte, RF reti fatte, RS reti subite