Aygreville 3 punti e boccata d’ossigeno a San Mauro. Carrara-Cgc Aosta e Ivrea-Charvensod: si fa sul serio

AOSTA Nel campionato di Eccellenza, girone A, boccata d’ossigeno per l’Aygreville che ha superato 1-0 l’Autovip San Mauro in una partita che aveva già l’aria di scontro salvezza considerando la classifica delle due squadra. I ragazzi di mister Alberto Rizzo hanno avuto la meglio grazie a una rete del 2007 Tommaso Suquet su punizione. Ora due settimane di pausa, l’Aygreville tornerà in campo domenica 8 ottobre contro la Fulgor CRV in casa. Continua la corsa del CGC Aosta in Promozione, girone B. La squadra di mister Giulio De Ceglie in casa a Montjovet ha inanellato il quarto successo consecutivo superando 3-0 il Bsr Grugliasco. Reti di Michele Monteleone di testa su cross di Ebrima Jallow, quest’ultimo ha siglato il 2-0 dopo una bella sponda del 2009 Laurent Breel Asher subentrato all’infortunato Emanuele Villa (strappo, resterà ai box per un paio di mesi), lo stesso Breel Asher ha siglato il 3-0 sfruttando un retropassaggio sbagliato della retroguarda piemontese. Torna al successo lo Charvensod, 3-1 in rimonta sul Fiano Plus, reti di Comentale, Carmine Sterrantino, Holz, esordio del 2008 Elia Cetara in uscita dall’Ivrea di Roberto Cretaz, che ha pareggiato 1-1 con la cenerentola del campionato Barcanova.
Domani domenica 1° novembre il Cgc Aosta è ospite del Carrara in un match che mette di fronte le due seconde a un solo punto di distacco dalla capolista Ivrea. Che a sua volta ospita lo Charvensod, quarto in classifica.
In Prima categoria, successo di misura del Saint-Christophe, che nell’anticipo di sabato batte 1-0 il Comala con gol del rientrato Francesco Sterrantino, bomber di razza. Domani domenica 1° novembre la squadra di Luca Mercanti è ospite della Nuova Lanzese.
Seconda categoria, girone B: sabato 24 il Grand Combin ha vinto 3-2 il derby con l’ex capolista Pont Donnas grazie ad un’autorete e alla doppietta di Federico Pomat, per il Pont reti di Antonio Iachi su rigore e di Francesco Della Rosa. Vigliano-Saint-Vincent Châtillon 1-3 reti di Denys Apparenza e doppietta di Daniel Giovetti, termali primi in classifica grazie a questa vittoria. Santhià-Aosta 511 1-0 con l’Aosta che resta fanalino di coda, Settimo Academy-River Plaine 1-0. Domani domenica 1° novembre il derby Aosta 511 (Nicolò Vittoni squalificato)-Grand Combin, Pont Donnas-Junior Torrazza, River Plaine (Matteo Ceccon squalificato)-Santhià e Saint-Vincent Châtillon-Strambinese.
In Terza categoria Quincitava-Sporting Issogne 3-3 doppietta di Matteo Pianese e gol di Mattia Magro per l’Issogne, reti di Andrea Gnorra, Riccardo Per ed Edoardo De Santi per i piemontesi; Valdigne-Grand Paradis 0-6 doppiette del 2009 Albert Dayné una vita nel Grand Paradis e di Maurizio Magrassi, Jil Pellissier e Mathieu Perrier. Riposava lo Chambave. Domani domenica 1 novembre La Chivasso-Valdigne, Grand Paradis-Rondissone e il derby Sporting Issogne-Chambave.
Infine mercoledì scorso, 28 ottobre, nel turno di Coppa Piemonte Seconda e Terza categoria il Saint-Vincent Châtillon ha superato lo Chambave 4-0 (Loumaissi, Porro, Giovetti e Maiorano) mentre il River Plaine ha vinto 3-1 sul Grand Paradis con reti di Money, Ceccon e Fabris, e di Leonardo Marangoni per il Grand Paradis. In classifica River Plaine primo a 4 punti, secondo il Saint-Vincent Châtillon a 7, quindi l’Aosta 511 a 6, mentre Grand Paradis e Chambave sono ancora a zero punti.
AUTOVIP SAN MAURO 0 (0) — AYGREVILLE 1 (1)
Marcatori: 40’ pt Suquet.
Autovip San Mauro: Cavaliere, Reano, Giammarco (9’ st Pomella), Fiore (27’ st Spina), Fontana (21’ st Barbagiovanni), Salerno, Ossola, Caccamo, Lauritano (42’ st Bajarbi), Rosso (15’ st Passalacqua), Marinotto. All: Napoli.
Aygreville: Pietropaolo Novallet (9’ st Barmaz), Vigon, Ruatto, Favre (25’ st Carere), Battilani, Ali’ (28’ pt Mendez), Suquet (36’ st Orfano), Carpentieri, Vergano (25’ st Thomain), Dayné, Bieller. All: Alberto Rizzo.
CGC AOSTA 3 (2) — BSR GRUGLIASCO 0 (0)
Marcatori: 24’ pt Monteleone, 30’ pt Jallow, 27’ st Breel Asher.
Cgc Aosta: D’Auria, Auletta, Brunero, Monteleone, Nigra (38’ st Affortunato), Ceresero (35’ st Scarfone), Usel (23’ st Cuc), Russo (40’ st Touré), Villa (29’ pt Breel Asher), Jallow. All: Giulio De Ceglie.
Bsr Grugliasco: Mora, Bagnulo, Spadaro, Ghironi (5’ st Durante), Panaino, Cittadino (38’ st Dimatteo), Pcchiardo (42’ st Osazuwa), Mingarelli, Paladino (12’ st Zilli), Mulatero (29’ st Amoroso), Mereu. All: Martorana.
CHARVENSOD 3 (1) — VDL FIANO PLUS 1 (1)
Marcatori: 21’ pt Andrea Martello (F), 23’ pt Comentale (C), 22’ st Sterrantino (C), 25’ st Holz (C).
Charvensod: Bellesolo, Cetara, Butelli, Filippone, Balzo, Anelli, Tibone (39’ st Piccini), Comentale, Sterrantino (33’ st Varvelli), Castagna (44’ st Timpano), Holz (33’ st Napoli) All: Claudio Fermanelli.
Vdl Fiano Plus: Breshak, Andrea Martello, La Foge, Ciociola (47’ st Ifrim), Ciccone, Xhumaqi, De Pierro (22’ st Samuele Martello), Giardino (22’ st Leccese), Marchetto (7’ pt D’Abbene), Sanarico, D’Alessandro. All: Morisi.
Eccellenza Girone A
|Squadra
|Punti
|PG
|PN
|PP
|PV
|RF
|RS
|1 Casale 1909
|22
|8
|1
|0
|7
|17
|3
|2 Baveno Stresa
|16
|8
|1
|2
|5
|10
|6
|3 Quincitava
|14
|8
|2
|2
|4
|9
|6
|4 Rivarolese
|13
|8
|1
|3
|4
|11
|8
|5 Druentina
|13
|8
|1
|3
|4
|11
|10
|6 Sparta NR
|12
|8
|0
|4
|4
|16
|11
|7 A.Borgomanero
|11
|8
|2
|3
|3
|11
|10
|8 Borgaro
|10
|8
|4
|2
|2
|7
|6
|9 Volpiano Pianese
|10
|8
|1
|4
|3
|9
|9
|10 Pro Eureka
|10
|8
|1
|4
|3
|10
|11
|11 Aygreville
|9
|8
|3
|3
|2
|12
|14
|12 Fulgor CRV
|9
|8
|3
|3
|2
|5
|10
|13 Settimo
|7
|8
|1
|5
|2
|12
|17
|14 Aut.SanMauro
|7
|8
|1
|5
|2
|4
|14
|15 Dufour Varallo
|7
|8
|4
|3
|1
|7
|11
|16 Briga
|7
|8
|4
|3
|1
|9
|14
Promozione Girone B
|Squadra
|Punti
|PG
|PN
|PP
|PV
|RF
|RS
|1 Ivrea
|20
|8
|2
|0
|6
|22
|7
|2 CGC Aosta
|19
|8
|1
|1
|6
|18
|6
|3 Carrara
|19
|8
|1
|1
|6
|19
|13
|4 Charvensod
|14
|8
|2
|2
|4
|14
|10
|5 Alpignano
|13
|8
|1
|3
|4
|14
|10
|6 Un.Vallesusa
|13
|8
|1
|3
|4
|10
|8
|7 Villarbasse
|11
|8
|2
|3
|3
|9
|7
|8 La Vischese
|10
|8
|4
|2
|2
|11
|8
|9 Banchette C.
|9
|8
|3
|3
|2
|6
|9
|10 Montanaro
|9
|8
|3
|3
|2
|7
|12
|11 Mathi
|9
|8
|0
|5
|3
|9
|13
|12 BSR Grugliasco
|8
|8
|2
|4
|2
|5
|12
|13 VDL Fiano Plus
|7
|8
|1
|5
|2
|7
|17
|14 Venaria
|6
|8
|3
|4
|1
|7
|11
|15 Atletico CBN
|5
|8
|2
|5
|1
|10
|17
|16 Barcanova
|4
|8
|4
|4
|0
|6
|14
Prima Categoria Girone B
|Squadra
|Punti
|PG
|PN
|PP
|PV
|RF
|RS
|1 Gassino
|15
|6
|0
|1
|5
|13
|6
|2 Ardor SF Corio
|11
|6
|2
|1
|3
|13
|5
|3 Agliè
|11
|6
|2
|1
|3
|14
|9
|4 Sangiustese
|11
|6
|2
|1
|3
|11
|7
|5 Pertusa
|11
|6
|2
|1
|3
|11
|7
|6 Saint Christophe
|10
|6
|4
|0
|2
|10
|8
|7 Vallorco
|9
|6
|3
|1
|2
|15
|10
|8 Nuova Lanzese
|8
|6
|5
|0
|1
|10
|8
|9 Caselle
|8
|6
|2
|2
|2
|7
|8
|10 Rebaudengo
|7
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|11 Bosconerese
|7
|6
|1
|3
|2
|11
|12
|12 Comala FC
|7
|6
|1
|3
|2
|11
|15
|13 Castiglione
|6
|6
|0
|4
|2
|10
|12
|14 Mappanese
|3
|6
|3
|3
|0
|3
|7
|15 S.Maurizio
|3
|6
|3
|3
|0
|8
|13
|16 Ciriè
|1
|6
|1
|5
|0
|7
|25
Seconda Categoria Girone B
|Squadra
|Punti
|PG
|PN
|PP
|PV
|RF
|RS
|1 Saint Vincent Ch.
|14
|6
|2
|0
|4
|14
|8
|2 Pont Donnas
|13
|6
|1
|1
|4
|16
|6
|3 Strambinese
|13
|6
|1
|1
|4
|16
|9
|4 Augusta Leinì
|13
|6
|1
|1
|4
|12
|6
|5 Grand Combin
|10
|6
|1
|2
|3
|15
|13
|6 Torri Biellesi
|10
|6
|1
|2
|3
|8
|7
|7 Settimo Academy
|9
|6
|3
|1
|2
|5
|3
|8 River Plaine
|9
|6
|0
|3
|3
|7
|10
|9 Chivasso
|7
|6
|1
|3
|2
|13
|10
|10 J.Torrazza
|7
|6
|1
|3
|2
|11
|12
|11 Santhià
|6
|6
|0
|4
|2
|7
|13
|12 Valchiusella
|4
|6
|1
|4
|1
|4
|9
|13 Vigliano
|3
|6
|0
|5
|1
|5
|16
|14 Aosta Calcio 511
|1
|6
|1
|5
|0
|2
|13
Terza Categoria Ivrea
|Squadra
|Punti
|PG
|PN
|PP
|PV
|RF
|RS
|1 Montalto Dora
|15
|5
|0
|0
|5
|15
|1
|2 Grand Paradis
|12
|5
|0
|1
|4
|16
|3
|3 La Romanese
|10
|4
|1
|0
|3
|8
|1
|4 Sp.Issogne
|10
|5
|1
|1
|3
|16
|10
|5 FC Rondissone
|9
|4
|0
|1
|3
|12
|7
|6 Quincitava Asd
|7
|4
|1
|1
|2
|12
|6
|7 La Chivasso
|7
|5
|1
|2
|2
|8
|10
|8 Chambave
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|9
|9 Foglizzese
|4
|5
|1
|3
|1
|5
|8
|10 Nuova Lanzese
|3
|5
|0
|4
|1
|3
|7
|11 Castellamonte
|3
|4
|0
|3
|1
|4
|10
|12 Ardor SF Corio
|1
|5
|1
|4
|0
|2
|12
|13 Valdigne MB
|0
|5
|0
|5
|0
|3
|29
PG partite giocate, PN partite pareggiate, PP partite perse, PV partite vinte, RF reti fatte, RS reti subite