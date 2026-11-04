“Trofeo Città di Perugia”, buona prova per Alessandro Subet

AOSTA (btb) I giovani golfisti valdostani sono stati impegnati nello scorso fine settimana su 2 prestigiosi percorsi nazionali a Perugia ed a Castelconturbia nel novarese. Nel primo caso, nel “T ro – feo Città di Perugia” buona prova per Alessandro Subet che ha completato le 54 buche, superando il taglio e giocando le 18 buche di domenica, completate con un punteggio totale di 246 colpi (giri di 83, 80 e 83 colpi) per il 34esimo posto. Nel “Trofeo Castelconturbia” Mathias Sciocchetti Bois ha concluso i 3 giri, mentre Emanuele Giachino si è fermato al taglio, dopo le prime 36 buche con 165 colpi, 82 e 83. Sciocchetti Bois ha portato a termine le 54 buche con una prestazione regolare, chiudendo al 39esimo posto finale a quota 238 (83, 77 e 78 colpi nei 3 round).

Gignod: il circuito del Grand St. Bernard ad Alberto Borre

Si è disputata sabato 24 all’Arsanières la grande finale della “Road to Grand St. Bernard”, appuntamento conclusivo del circuito golfistico che, per il terzo anno consecutivo, ha visto il coinvolgimento e il contributo dei Comuni di Gignod , Saint-Rhémy-en-Bosses, Allein, Étroubles e SaintOyen.

Il torneo, articolato in 5 tappe più quella finale, ha visto quindi la proclamazione del vincitore assoluto e la premiazione dei primi 10 classificati della graduatoria generale, protagonisti di un percorso sportivo caratterizzato da impegno e passione per il golf. Ad aggiudicarsi il titolo 2026 della “Road to Grand St. Bernard” è stato Alberto Borre, che ha conquistato il primo posto con 222.8 punti, precedendo Domenico Pellicone, secondo con 199.3, e Paolo Bringhen, terzo con 154.6, poi quarto Ivo Letey a 149.4, quinto Simone Meggiolaro a 144.4, sesto René Savoye a 120.0, settima Francesca Rey a 114.0, ottavo Giancarlo Grange a 99.9, nono Marco Henriod a 86.1 e decimo Niccolò Lo Giudice a 82.2.

La giornata conclusiva ha avuto 32 partecipanti ed ha registrato la netta affermazione di Ivo Letey, che con 64 colpi (più 2) ha preceduto di 7 lunghezze Roberto Vilbrant, comunque miglior punteggio nel Netto a 34, seguito a 33 da Francesca Rey e da Emilio Bionaz, terzo. Nella Seconda buon 38 di Giancarlo Grange, davanti a Sergio Rey a 36 ed a René Savoye a 35. Per la Terza lotta al vertice ad alto livello, entrambi con 44 punti, per il primo Paolo Marjolet e il secondo Sergio Vincenzetti, quindi a 39 terzo posto per Renato Rollet.

Brissogne, a Luca Pressendo la “Coppa del Presidente”

Con 31 partecipanti domenica 25 a Les Iles si è celebrata la “Coppa del Presidente” che Luca Pressendo si è aggiudicato con una bella prestazione, concludendo con 61 colpi, 1 in più del par, ma staccando tutti di almeno 3 lunghezze, a cominciare da Roberto Rossi a 64. Proprio lui ha vinto il Netto, con 39 punti, seguito a 33 da James Woodall, terzo a 32 Michel Gal. In Seconda punteggi bassi, con 36 vincente di Attilio Celesia, stesso score del piazzato Cesarino Collé, a 35 terzo Marino Palenni. In Terza invece bella gara, con a primeggiare con 44 punti Matteo Pasteris, seguito a 41 da Francesco Casella (secondo) e da Sara Raiteri (terza e premio ladies), mentre come seniores è stata premiata Susy Cuneaz.