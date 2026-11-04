4 Novembre 2026 - Aggiornamento alle 0:10

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Beach Volley, salgono sul podio Gold Giuseppe Amaro e Stefano Varvello

Redazione Pubblicato il

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SARRE (zgn) La stagione dei Campionati italiani per società di beach volley ha visto salire sul podio del torneo Gold di Laigueglia, in provincia di Savona, il Beach Volley Stade-Bvs. Sabato scorso, 24 ottobre, Giuseppe Amaro e Stefano Varvello hanno conquistato il terzo posto: dopo aver perso di misura la semifinale contro Giacomo Barbero e Laerte Grosso del Genova Beach Soccer (poi vincitori), i 2 valdostani hanno sconfitto nella finale per il 3°/4° posto Christian Ginulla e Edoardo Giovanati del Vosanbart per 2 a 0 (15/12, 15/11). Exploit che non è stato ripetuto il giorno successivo, concluso al quarto posto dopo la sconfitta per 2 a 0 contro Manuele Losi e Benedetto Beltrame del Romabeachtour. Domenica 25 nel Gold di Paderno Dugnano, in provincia di Milano, erano impegnati Eugenio Mastrolorenzi e Andrea Villa, che hanno chiuso al 9° posto, mentre Federica Giornetti e Ramona Treves sono settime nel Silver femminile di Milano, e Andrea Donadelli e Stefano Genola quinti nel Bronze di Cormano, in provincia di Milano. Sabato 24, a Basiglio, in provincia di Milano, 13esima posizione per Eleonora Azais e Noela Danna nel Silver.

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