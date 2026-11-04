Beach Volley, salgono sul podio Gold Giuseppe Amaro e Stefano Varvello

SARRE (zgn) La stagione dei Campionati italiani per società di beach volley ha visto salire sul podio del torneo Gold di Laigueglia, in provincia di Savona, il Beach Volley Stade-Bvs. Sabato scorso, 24 ottobre, Giuseppe Amaro e Stefano Varvello hanno conquistato il terzo posto: dopo aver perso di misura la semifinale contro Giacomo Barbero e Laerte Grosso del Genova Beach Soccer (poi vincitori), i 2 valdostani hanno sconfitto nella finale per il 3°/4° posto Christian Ginulla e Edoardo Giovanati del Vosanbart per 2 a 0 (15/12, 15/11). Exploit che non è stato ripetuto il giorno successivo, concluso al quarto posto dopo la sconfitta per 2 a 0 contro Manuele Losi e Benedetto Beltrame del Romabeachtour. Domenica 25 nel Gold di Paderno Dugnano, in provincia di Milano, erano impegnati Eugenio Mastrolorenzi e Andrea Villa, che hanno chiuso al 9° posto, mentre Federica Giornetti e Ramona Treves sono settime nel Silver femminile di Milano, e Andrea Donadelli e Stefano Genola quinti nel Bronze di Cormano, in provincia di Milano. Sabato 24, a Basiglio, in provincia di Milano, 13esima posizione per Eleonora Azais e Noela Danna nel Silver.