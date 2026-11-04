AOSTA (btb) Fine settimana con il 38esimo “Rally Lana”, appuntamento decisivo per l’accesso alla finale nazionale di Lucca della Coppa Rally di Zona 1, sabato 24 e domenica 25, coronato dal terzo posto finale di Elwis Chentre, navigato da Massimiliano Bay. Tra gli 81 equipaggi, 69 al traguardo, hanno dominato Corrado Pinzano e Mauro Turati su Skoda Fabia Rally 2, che dopo 6 prove speciali, 2 in notturna sabato e 4 domenica, hanno staccato di 30 secondi Thomas Paperini e Monica Cigognini e di 1 minuto esatto Chentre e Bay, che per salire sul podio hanno mantenuto 9 secondi di margine nei confronti dei quarti Federico Santini e Gloria Andreis, tutti su Skoda Fabia Rally 2. Dopo le 2 speciali di sabato Elwis Chentre era quarto a 35 secondi, con 2”5 di ritardo da Santini. Domenica mattina nella prova Curino è riuscito a passare davanti con il terzo parziale ed ha mantenuto la posizione, grazie anche al doppio terzo tempo delle ultime 2 prove, Curino 2 e Veglio 2. Nella classifica di Zona 1 per Chentre e Bay il piazzamento è stato il secondo posto alle spalle di Paperini e Cigognini. Pertanto la graduatoria vede al termine delle 6 gare del calendario primo con 42 punti Ivan Carmellino, secondo Thomas Paperini a 41 e terzo Chentre a 38, davanti a Federico Santini a 27. Buona gara nel biellese anche dei giovani Armin Nicolet e Hervé Navillod, equipaggio valdostano alla guida di una Renault Clio RS: hanno chiuso sul traguardo di piazza Vittorio Veneto a Biella quarti di classe Rally5, quinti di gruppo e al 30esimo posto assoluto a 8’24”. In 35esima posizione Patrizia Perosino con Veronica Verzoletto su Skoda Fabia R5 a 9’13”, prime donne, quindi 39esimi Daniel Foudon e Denise Chabloz su Renault Clio RS, secondi N3 a 10’05”, 43esimi David Pascal e Ivan Spatari su Renault Clio R3 a 10’26” migliori tra gli R3, 47esimi Pierre Cerise e Barbara Favre su Peugeot 106 a 11’12”, terzi N2.
Elwis Chentre terzo al “Rally Lana” di Biella si è qualificato per la gara finale di Lucca
Redazione · Pubblicato il
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