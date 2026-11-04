Elwis Chentre terzo al “Rally Lana” di Biella si è qualificato per la gara finale di Lucca

AOSTA (btb) Fine settimana con il 38esimo “Rally Lana”, appuntamento decisivo per l’accesso alla finale nazionale di Lucca della Coppa Rally di Zona 1, sabato 24 e domenica 25, coronato dal terzo posto finale di Elwis Chentre, navigato da Massimiliano Bay. Tra gli 81 equipaggi, 69 al traguardo, hanno dominato Corrado Pinzano e Mauro Turati su Skoda Fabia Rally 2, che dopo 6 prove speciali, 2 in notturna sabato e 4 domenica, hanno staccato di 30 secondi Thomas Paperini e Monica Cigognini e di 1 minuto esatto Chentre e Bay, che per salire sul podio hanno mantenuto 9 secondi di margine nei confronti dei quarti Federico Santini e Gloria Andreis, tutti su Skoda Fabia Rally 2. Dopo le 2 speciali di sabato Elwis Chentre era quarto a 35 secondi, con 2”5 di ritardo da Santini. Domenica mattina nella prova Curino è riuscito a passare davanti con il terzo parziale ed ha mantenuto la posizione, grazie anche al doppio terzo tempo delle ultime 2 prove, Curino 2 e Veglio 2. Nella classifica di Zona 1 per Chentre e Bay il piazzamento è stato il secondo posto alle spalle di Paperini e Cigognini. Pertanto la graduatoria vede al termine delle 6 gare del calendario primo con 42 punti Ivan Carmellino, secondo Thomas Paperini a 41 e terzo Chentre a 38, davanti a Federico Santini a 27. Buona gara nel biellese anche dei giovani Armin Nicolet e Hervé Navillod, equipaggio valdostano alla guida di una Renault Clio RS: hanno chiuso sul traguardo di piazza Vittorio Veneto a Biella quarti di classe Rally5, quinti di gruppo e al 30esimo posto assoluto a 8’24”. In 35esima posizione Patrizia Perosino con Veronica Verzoletto su Skoda Fabia R5 a 9’13”, prime donne, quindi 39esimi Daniel Foudon e Denise Chabloz su Renault Clio RS, secondi N3 a 10’05”, 43esimi David Pascal e Ivan Spatari su Renault Clio R3 a 10’26” migliori tra gli R3, 47esimi Pierre Cerise e Barbara Favre su Peugeot 106 a 11’12”, terzi N2.