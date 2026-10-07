Aygreville, a segno ancora André Bieller. Adesso il terribile Casale. Promozione: il Cgc Aosta giocherà il resto del campionato a Montjovet

AOSTA L’Aygreville – domenica scorsa, 27 settembre, Eccellenza girone A – a Villeneuve riprende 2 volte l’Accademia Borgomanero e la partita termina con un pareggio, 2-2.

Nel primo tempo Corona apre le danze e porta in vantaggio i piemontesi, 5 minuti e l’ex Borgosesia André Bieller pareggia per i valdostani. Si passa alla ripresa quando Romano riporta in vantaggio il Borgomanero. La squadra di Scandroglio potrebbe fare anche il terzo, ma è Carpentieri dell’Aygreville nel finale a fare il 2-2. Nella ripresa non cambia il risultato.

La cronaca: la prima conclusione al 17’ è di Suquet, la sfera termina a lato. Al 19’ l’Accademia passa in vantaggio: fuga sulla sinistra di Disisto che mette un pallone d’oro a Corona che non sbaglia, battendo l’incolpevole Pietropaolo Novallet.

Il vantaggio dei novaresi dura 4 minuti: sulla respinta corta di Gilardi arriva prontamente Bieller che non può sbagliare: si va al cooling break sull’1-1.

Al 30’ Bieller dal limite dell’area conclude centralmente, blocca Gilardi.

Gli ospiti trovano di nuovo il vantaggio: azione confusa in area, il tocco di Disisto favorisce Romano che da vero centravanti non manca il bersaglio.

Brivido per i piemontesi al 35’, un rimpallo in area per poco non beffa Gilardi che è attento a sventare la minaccia.

Al 39’ punizione di François Dayné che supera la barriera e va sull’esterno della rete. Prima dell’intervallo arriva il pareggio dell’Aygreville con un preciso rasoterra di Carpentieri, alla pausa si va sul 2-2.

La ripresa: al 7’ enorme palla gol per l’Aygreville, Gilardi respinge su Giacomo Thomain, Carpentieri manca di un soffio la doppietta personale.

Al 23’ cross di Dayné per Mattia Orfano il cui colpo di testa termina fuori.

Le 2 squadre accusano la stanchezza, i cambi non incidono nè da una parte nè dall’altra, dopo 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio del signor Clemente di Torino, ma da segnalare una grande palla gol per i valdostani all’ultimo secondo con Gilardi che salva su Bieller riuscendo anche ad assorbire un brutto rimbalzo dovuto al terreno di gioco.

Domani domenica 4 ottobre partita difficilissima per la squadra di mister Alberto Rizzo, in trasferta contro la capolista Casale, che domina la classifica a punteggio pieno, 9 reti segnate e solo 2 subite.

Ma la partita della giornata è stata nel campionato di Promozione, girone B, con il derby Charvensod-Cgc Aosta giocato a Montjovet.

Vince la Fermanelli band, che costringe il Cgc alla prima sconfitta stagionale. Charvensod che si porta sul 2-0 con Carmine Sterrantino e l’ex Giacomo Castagna.

In avvio di ripresa il 2008 Emanuele Villa la riprende praticamente da solo, con una doppietta che porta la partita sul pari.

Poi un gol di testa di Gabriel Napoli contestatissimo (palla sul palo e secondo l’arbitro oltre la linea di porta) e un rigore messo a segno da Comentale consegnano la vittoria 4-2 allo Charvensod.

Il prossimo turno: Carrara-Charvensod scontro di alta classifica, mentre il Cgc Aosta ospita il Venaria a Montjovet, dove la squadra di Giulio De Ceglie giocherà le partite di campionato per tutto il resto della stagione in seguito alle difficoltà riscontrate al Dal Monte di Aosta.

In Coppa Italia mercoledì scorso lo Charvensod in casa ha superato 2-0 il Banchette con le reti di Comentale e Castagna. Partita di ritorno giovedì prossimo, 8 ottobre.

L’Ivrea di Roberto Cretaz continua nella sua marcia da capolista superando 2-1 in trasferta l’Atletico Cbn, il gol della vittoria in pieno recupero è di Gianluca Nicco. Domenica al Pistoni arriva l’Alpignano.

Nel campionato di Prima Categoria, girone B, il Saint-Christophe di mister Luca Mercanti in casa si fa bloccare sul 2-2 dalla Sangiustese. Per i granata gol di Campagnolo e del neo entrato Hervé Bieller, al tramonto del primo tempo. Risultato che non cambierà nella ripresa.

Domani domenica 27 trasferta ad Aglié.

In Seconda Categoria, girone B, il derby Aosta 511-Pont Donnas finisce 3-0 per la compagine della Bassa Valle, a segno Gabriel Lazier, Luca Vitale e Sebastiano Calliera; Grand Combin-Strambinese 4-1 con le reti di Federico Pomat, Andrea Bredy, Sacha Rollandin e Matteo Erculiani, River Plaine-Leinì 0-3 e Santhià-Saint-Vincent Châtillon 0-1 con gol di Daniel Giovetti.

Il prossimo turno domenica 4 ottobre: Chivasso-Aosta 511, derby Pont Donnas-River Plaine e Saint-Vincent Châtillon-Grand Combin (a Châtillon).

Infine in Terza Categoria giornata positiva per – quasi tutte – le valdostane: Ardor-Chambave 1-4 con reti di Guipie, doppietta di Touré e gol di Rade; Nuova Lanzese-Sporting Issogne 0-1 autorete, Castellamonte-Grand Paradis 1-4 doppietta di uno scatenato Turi Macrì e gol di Maurizio Magrassi (su rigore) e Lorenzo Munari; Valdigne-Quincitava 0-5 con doppietta di De Santi e gol di Giugler, Callegaris e Gnorra per i canavesani.

Prossimo turno: oggi sabato 3 ottobre Grand Paradis-Foglizzese, domani domenica 4 ottobre derby Chambave-Vadigne e Sporting Issogne Ardor Corio.

Mercoledì scorso, 30 settembre, in Coppa Piemonte Seconda e Terza Categoria l’Aosta 511 ha sconfitto 6-0 lo Chambave: tripletta di Nicolò Vittoni e gol di Giacomo Missana, Samuel Fazari ed Enrico Ferrari.

E’ finita invece 1-1 tra Saint-Vincent Chatillon e River Plaine, andati in vantaggio con Edoardo Ceccon poi il pareggio di Badre Loumaissi per i termali.

AYGREVILLE 2 (2)

ACCADEMIA BORGOMANERO 2 (2)

Marcatori: 19’ Corona (AC), 23’ Bieller (AY), 33’ Romano (AC), 44’ Carpentieri (AY).

Aygreville: Pietropaolo, Vigon, Ruatto, Favre (13’ st Carere), Mendez, Monteleone, Suquet (8’ st Orfano), Carpentieri (40’ st Battilani), Thomain (32’ st Vergano), Dayné, Bieller. All: Rizzo (squalificato, in panchina Varetta).

Accademia Borgomanero: Gilardi, Fontana, Caffi, Modena, Sacco (27’ st Pisani), Spassino (27’ st Bertagnon), Corona, Romano (15’ st Pratini), Disisto, Battistella (39’ st Vischioni), Montalbano (34’ st Lukiv). All: Scandroglio.

CHARVENSOD 4 (2)

CGC AOSTA 2 (0)

Marcatori: 32’ pt Sterrantino (Ch), 31’ pt Castagna (Ch), 7’ st e 22’ st Villa (Cgc), 35’ st Napoli (Ch), 43’ st Comentale rig. (Ch).

Charvensod: Bellesolo, Cristino, Gazzera, Dabo (33’ st Timpano), Balzo, Filippone, Piccini (25’ st Vitale), Comentale (44’ st Tibone), Sterrantino (44’ st Holz), Castagna, Varvelli (25’ st Napoli): All: Fermanelli.

Cgc Aosta: D’Auria, Affortunato, Brunero, Bianchi (37’ st Touré), Nigra (20’ st Cuc), Balbis, Ceresero, Usel (31’ st Florio), Russo, Villa, Jallow. All: De Ceglie.

Espulso: 44’ st Brunero.