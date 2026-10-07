Giornate di semifinali autunnali per il fiolet: in serie A St-Oyen/Avise a Bosses e Allein/St-Christophe a Brissogne

AOSTA (fri) E’ stata una giornata diversa dalle prime 2 la terza ed ultima del trofeo autunnale del fiolet, che ha regalato agli appassionati la prima vittoria del Saint-Christophe e il netto successo del Saint-Oyen sulla capolista Allein, raggiunta così a quota 4 ma al secondo posto.

Sul campo di Cerisey a Bosses non c’è stato confronto con i locali spinti a mille da Nicola Mellé a 231 e Gilles Margueret a 222, mentre dall’altra parte solamente Flavio Petitjacques è arrivato a 200, con finale di 1120 a 927.

Tra cretoblen e arancioni la prima parte a Croux ha visto i locali sopra di 26, un andamento analogo alle seconde 15 mani, più 23, per il risultato di 1013 a 964, con Giorgio Marguerettaz a 207 e il tennista Benjamin Junod a 216.

Domani, domenica 4, le semifinali saranno quindi Saint-Oyen-Avise a Cerisey e Allein-Saint-Christophe sui campi regionali di Brissogne.

Classifica: Allein e Saint-Oyen 4, Avise e Saint-Christophe 2.

Serie B

Il Charvensod ha portato a casa una bella sfida superando di 38 punti, 889 a 851, l’Etroubles che comunque ha mantenuto il primato anche se le 3 squadre sono arrivate tutte a 2, con 1 vittoria a testa.

Per Charvensod ben 6 Comé su 6 giocatori in campo, con migliori Roger a 178 e Remo a 176, gli etroblen hanno replicato con Joel Avoyer a 182 e Ferruccio Cerisey a 171.

Domani, domenica, la semifinale Gignod-Charvensod si disputerà sul campo di Senin con l’Etroubles a guardare in attesa della finale di domenica 11 ottobre.

Classifica: Etroubles, Gignod e Charvensod 2.

Serie C

Più complesso ed interessante il percorso della serie C, con le 3 semifinali di domani, domenica, che opporranno Bosses e Echevennoz a Pleiney di Saint-Rhemy en Bosses, Pollein I ed Avise in mattinata ai regionali di Brissogne e Morgex I e Etroubles II al Plan di Belle Crête a La Salle.

Nel girone A il Pollein capolista ha avuto facilmente ragione 736 a 302 del La Salle, mentre tra Etroubles e Allein, che si giocavano il secondo posto, è finita 489 a 438, con a ribattersi colpo su colpo i migliori, entrambi a 149, Christian Jacquemet e Thomas Collomb.

Nella poule B l’Avise sconfiggendo 616 a 595 il leader Bosses, trascinato dal 158 di Jean Marc Perrier (tra i bossolein Anselmo Margueret è arrivato a 169) si è guadagnato la semifinale a scapito dell’Allein II, pur vincente 598 a 456 sul Charvensod, con in evidenza Vincent Gerbore a 166 e Laurent Cerise a 165, 169 di Arnaud Comé tra gli sconfitti.

Nel gruppo C proprio a Echevennoz è caduta l’imbattibilità dei locali, di fronte a un Morgex che ha giocato molto bene, raggiungendo quota 808 e lasciando gli etroblen a 631: decisivi Nickolas Fragnelli a 181 e Bertrand Villaz a 177.

Nell’altro match ininfluente, il La Salle nulla ha potuto contro il rilanciato Gignod II, 590 a 885.

Classifica Girone A: Pollein 6, Etroubles II 4, La Salle II 2, Allein III 0.

Classifica Girone B: Bosses, Avise II e Allein II 4, Charvensod II 0.

Classifica Girone C: Morgex 6, Echevennoz 4, Gignod II 2, La Salle 0.

Femminile

Le semifinali del torneo delle donne domani, domenica, saranno a Senin di Saint-Christophe Avise III-Allein ed a Vetan di Saint-Pierre Avise IV-Morgex, sicuramente il match più equilibrato.

L’Avise III ha concluso a punteggio pieno vincendo 6 giorni fa a Bosses con Nicole Denarier a 73 per 264 a 165 sull’Allein che ritroverà domenica, così come saranno nuovamente di fronte Avise IV e Morgex, finita sempre a Vetan 337 a 275 per le arancioni di Alison Junod 103 ed Elise Domaine 95.

Classifica: Avise III 6, Avise IV 4, Morgex 2, Allein 0.

Juniores

Secondo ed ultimo turno sabato scorso a Brissogne delle qualificazioni degli juniores.

Tra gli A l’Etroubles al comando a 680 punti ne ha aggiunti 570 salendo a 1250, seguito dal Charvensod che ne ha realizzati 526 per complessivi 1029, quindi La Salle con un ottimo 568 e totale di 1014, Saint-Christophe bene a 403 e totale 720, così da scavalcare l’Arpuilles a 260 e totale 605, sesto Avise a 149 per finale 339.

Nel B i campioni di Saint-Oyen hanno concluso molto bene con altri 435 punti arrivando a 865, secondo La Salle II a 218 e totale 503, terzo Charvensod a 230 e totale 422, quarto La Salle III a 153, totale 310.

Per gli A le semifinali di oggi, sabato, sono entrambe ai campi regionali: Etroubles-Saint-Christophe e Charvensod-La Salle. Ai regionali per i B anche Saint-Oyen-La Salle II, mentre a Morgex sul campo Leandro Battaglia si gioca La Salle III-Charvensod.