ETROUBLES (btb) È stato il savoiardo Samuel Caillet, insieme all’eurohound Balder, il primo vincitore del “Dog Trail Gran San Bernardo”, svoltosi sabato scorso, 26 settembre.

La coppia transalpina ha tagliato il traguardo del colle del Gran San Bernardo in 1h29’42”, precedendo Enrico Alfisi con il lagotto Rudy in 1h32’50”, terzo Giulio Palmadessa con India, incrocio tra lupo cecoslovacco e pastore biellese in 1h36’00”.

Nella gara femminile successo di Alessandra Betteo con Thiago, incrocio tra border collie e pastore australiano, in 2h01’11”, davanti a Giulia Casalegno con il meticcio Cornelio in 2h09’36”, divise a metà gara da pochi metri. Terzi Erika Maino e il border collie Fiore in 2h16’16”.

La gara, organizzata da Vda Trailers nell’ambito del progetto transfrontaliero Destination Barry, ha trovato una giornata ideale: sole pieno e temperature autunnali ma piacevoli hanno accompagnato le 38 coppe partecipanti (25 uomini e 13 donne) lungo i circa 13 chilometri del tracciato, con 1.284 metri di dislivello positivo, dai 1.260 della partenza dall’area verde di Etroubles ai 2.457 del Colle.

Valdostano il decano della competizione, Renzo Angelo Arvat, al traguardo in 2h27’48”.

All’arrivo, nei locali dell’ex Dogana del Grande, il controllo veterinario finale ha confermato le ottime condizioni di tutti i cani.