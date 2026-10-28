Aygreville ribaltato dalla Druentina, ora il San Mauro. Cgc Aosta in corsa, Charvensod un nuovo stop

AOSTA Nel campionato di Eccellenza, girone A, l’Aygreville ha ceduto 4-3 alla Druentina incassando la terza sconfitta consecutiva. Eppure i valdostani conducevano 3-2 quando mancavano 3 minuti al novantesimo: nel finale la Druentina ha letteralmente ribaltato il risultato. Per i ragazzi di mister Alberto Rizzo in gol Andrea Carpentieri, Giacomo Thomain e Francesco Vergano. Domani domenica 25 ottobre di nuovo in trasferta, contro l’Autovip San Mauro in una partita che a guardare la classifica sa già di scontro salvezza.

In Promozione, girone B, il Cgc Aosta continua a stupire superando – in casa a Montjovet – il Montanaro 3-0 e portandosi al secondo posto in classifica con il Carrara, a soli 3 punti dalla corazzata Ivrea di mister Roberto Cretaz che domenica ha rallentato pareggiando 2-2 con il Villarbasse. A portare in vantaggio la squadra di mister Giulio De Ceglie è Emanuele Villa che sfrutta l’assist fornito da Ebrima Jallow dopo una bella cavalcata sulla destra. Il 2-0 è firmato da Francesco Russo, che alla fine di un contropiede sulla sinistra si porta a spasso mezza difesa e poi infila dal limite di destro. Il 3-0 arriva nel recupero con Tommaso Florio che galoppa sulla destra, entra in area, viene steso, l’arbitro concede il vantaggio che non si concretizza e quindi fischia il rigore: sul dischetto lo stesso Florio che realizza.

Sconfitta esterna invece per lo Charvensod, che ha perso 2-0 con l’Union Vallesusa, a referto l’espulsione in apertura di ripresa di Gabriel Gazzera (1 giornata di squalifica). Domani domenica 25 a Montjovet Cgc Aosta (senza Bianchi squalificato)-Bsr Grugliasco e a Roisan Charvensod-Fiano Plus, partite entrambe alle 14.30.

In Prima categoria, girone B, pareggio esterno del Saint-Christophe, 0-0 con la Mappanese; oggi sabato 24 alle 18 i granata di mister Luca Mercanti ospitano il Comala.

Seconda categoria, girone B: Aosta 511-Settimo Academy 0-0, Augusta Leinì-Grand Combin 5-1 il gol della bandiera (ed era quello del vantaggio valdostano) è di Andrea Bredy, Chivasso-River Plaine 2-3 (Edoardo Ceccon, Federico Racchio e David Arlian), il Pont Donnas liquida 5-1 la pratica Santhià con tripletta di Daniel Bosonin e reti di Marco Cresto e Sebastiano Calliera, infine Saint-Vincent Châtillon-Torri Biellesi 2-2 in gol la linea verde di Andrea Ciocchini (2006) e Daniel Giovetti (2007). Oggi sabato 24 alle 18.30 il derby Grand Combin (Nicolò Zoppo squalificato)-Pont Donnas (senza Fabrizio Franchino squalificato), domani domenica 25 Vigliano-Saint-Vincent Châtillon (Alessio Bordet squalificato), Santhià-Aosta 511, Settimo Academy-River Plaine.

Infine in Terza categoria stop dello Sporting Issogne sconfitto in casa 5-2 dal Rondissone, per i valdostani gol di Andrea Macinato e Daniel Bordet, lo Chambave soccombe 3-0 ad opera del Quincitava (Andrea Gnorra e doppietta di Edoardo De Santi), il Valdigne ne prende 6 dal Montalto Dora e il Grand Paradis vince 4-0 contro l’Ardor San Francesco, gol di Angelo Mammoliti, Jil Pellissier e Nicolas Luboz e un autogol. Oggi sabato 24 ottobre Quincitava-Sporting Issogne, domani domenica 25 Valdigne-Grand Paradis, riposa lo Chambave.

DRUENTINA 4 (1)

AYGREVILLE 3 (1)

Marcatori: 1’ pt e 40’ st Di Bari (D), 19’ pt Carpentieri (A), 14’ st Luxardo (D), 29’ st Thomain (A), 36’ st Vergano (A), 43’ st Nanni (D).

Druentina: Busti, Sicilia (1’ st Bellino), Qanaj, Francia, Magonara, Nanni, Zitoli, Gerbaudo (37’ st Simone Zullo), Di Bari, Luxardo (18’ st Iocolano), Orofino (27’ st Tortorella. All: Christian Zullo.

Aygreville: Pietropaolo Novallet, Vigon, Ruatto (25’ st Poletti), Carere (20’ st Orfano), Battilani, Mendez, Suquet (20’ st Thomain), Carpentieri (44’ st Menabreaz), Vergano, Dayné, Bieller. All: Alberto Rizzo.

CGC AOSTA 3 (1)

MONTANARO 0 (0)

Marcatori: 27’ pt Villa, 22’ st Russo, 48’ st Florio (rig).

Cgc Aosta: D’Auria, Auletta, Brunero, Monteleone, Nigra, Bianchi, Ceresero (43’ st Scarfone), Usel (28’ st Cuc), Russo (39’ st Touré), Villa (47’ st Cintori), Jallow (30’ st Florio). All: De Ceglie.

Montanaro: Busato, Dario Gallo, Lacava, Boaron (13’ st Milani), Castrogiovanni, Lamanna, Piccolo (28’ st Givogre). Thomas Gallo, Vanotti (28’ st Nicola), Chiaro (10’ st Casella), Tallarico (31’ st Lantero). All: Compagno.

UNION VALLESUSA 2 (1)

CHARVENSOD 0 (0)

Marcatori: 43’ pt Pastiu, 16’ st Moletto

Union Vallesusa: Toscano, Balestra, Carretta (32’ st Ainardi), Virardi, Gandiglio, Sacca, Leonardo Scapino, Anello (32’ st Serafino), Pastiu (19’ st Petrea), Lorenzo Scapino, Moletto (36’ st Amadio). All: Perziano.

Charvensod: Bellesolo, Cristino, Gazzera, Filippone, Balzo, Dabo (17’ st Napoli), Piccini (32’ st Butelli), Comentale, Sterrantino, Castagna (32’ st Anelli), Holz Mendes (9’ st Tibone, 28’ st Varvelli). All: Fermanelli.