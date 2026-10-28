Per Alice Zunino e Liam Corsini Europeo quinto posto storico

AOSTA (btb) Si è conclusa sabato scorso, 17 ottobre, con un risultato straordinario l’avventura al Campionato Europeo della Nazionale di teamgym. A Espoo in Finlandia, in una cornice di grande emozione ed agonismo, la squadra dell’Italia Senior Mix ha conquistato un eccellente quinto posto finale, riuscendo nell’impresa di superare un’avversaria di altissimo livello come la Norvegia. Tra gli azzurri la Sigma Gymnica Monterosa di Pont-Saint-Martin schierava 2 suoi atleti, Alice Zunino e Liam Corsini, alla loro seconda partecipazione ad una rassegna continentale, dopo quella del 2024 a Baku nell’Azerbaigian.

La formazione azzurra, impegnata da giovedì 15, ha concluso la finale con un totale di 52.200 punti, migliorando di 1.650 lo score delle qualificazioni. Il totale è arrivato dalla somma dei 16.100 punti al corpo libero, dei 17.950 al minitrampolino e dei 18.150 al tumbling. In quest’ultima specialità l’Italia è stata premiata con il terzo punteggio.

Davanti alla Nazionale sono salite sul podio oro la Svezia a 56.750, argento la Gran Bretagna a 56.650 e bronzo la Danimarca a 55.150, quindi quarta l’Islanda a 52.750 e sesta la Norvegia a 51.800.

Oltre ad Alice Zunino e Liam Corsini, i più giovani atleti della compagine azzurra, la Sigma ha avuto la soddisfazione di assistere all’esordio tra i giudici dell’Europeo di Giada Cignetti, al suo primo e prestigioso incarico internazionale ed occupata a seguire la gara del trampolino.

E’ stato un Europeo di alto livello, secondo la presidente della Sigma Gymnica Monterosa Stefania Ballot che ha testimoniato i progressi compiuti dal teamgym azzurro: “Per la prima volta si è visto che l’Italia può competere con le nazioni che hanno fatto la storia di questo sport”.

L’arrivederci è ora al 2028 quando il Campionato d’Europa sarà in Lussemburgo.