Basket, al di là del risultato una bella esperienza a Gubbio per la rappresentativa regionale 2012

AOSTA (btb) Dopo lo stage tecnico di Valtournenche, la Federbasket Valle d’Aosta ha schierato nello scorso fine settimana la rappresentiva regionale dei 2012 a Gubbio, partecipando per la prima volta al torneo abbinato al “Memorial Luca Palmerini”, rassegna giovanile molto prestigiosa. Un’esperienza, che al di là dell’ottavo posto su 8 formazioni partecipanti, è stata vissuta con entusiasmo dalla nostra delegazione. “Da Gubbio – commenta la delegata regionale Sara Favre – portiamo a casa la consapevolezza che esperienze come queste, molto impegnative per il livello di sfida e difficoltà, diano ai nostri ragazzi l’occasione di crescere, mettendosi in gioco e confrontandosi, arrivando a conoscere, a volte anche per la prima volta, le immense risorse che possiedono per gestire situazioni nuove e complesse.”

Il nostro gruppo – accompagnato da Sara Favre, dal responsabile tecnico Raffaele Romano, dall’allenatore Luca Torino e dal vice Gregory Parolo Daudry – si componeva di Enea Beleshi, Thomas Bertucci, Francesco Ciccarelli, Mathias Del Degan, Pascal Fosson, Riccardo Marchesano, Davide Pellerei, Matteo Pieiller, Leon Poli, Mattia Polizia, David Sveica e Lorenzo Vition. Inoltre hanno partecipato alla manifestazione gli arbitri Valerio Ricci e Paolo Gatto.

Il torneo è stato vinto dalla Puglia, impostasi nella finale 83 a 70 contro il Lazio, con terzo l’Abruzzo. La Valle d’Aosta ha iniziato il suo cammino perdendo 53 a 98 contro la Sardegna, quindi sabato è arrivata la netta sconfitta 34 a 114 con il Lazio, seguita dal 59 a 83 contro l’Umbria, per concludersi domenica con il 45 a 97 con il Veneto nella sfida che valeva il settimo posto, chiudendo appunto come ottava.