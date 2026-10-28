Baseball5, bene Martina Ganili e Pierfrancesco Bernardi in Francia

AOSTA (btb) L’Italia Youth del baseball5, guidata dai tecnici valdostani Maurizio Balla e Federico Monti, ha vinto nello scorso fine settimana a Vauréal in Francia il torneo internazionale a cui ha partecipato in preparazione del Campionato Europeo di novembre, da mercoledì 11 a sabato 14, di Policoro in Basilicata.

Tra gli azzurrini buone sono state le prove degli Aosta Bugs Martina Ganili e Pierfrancesco Bernardi, tanto che quest’ultimo è stato premiato come miglior giocatore del torneo. L’Italia dei giovani ha chiuso la manifestazione con un percorso netto, caratterizzato da 8 vittorie in altrettante gare disputate. Dopo i 6 successi di sabato 17, gli azzurrini hanno ottenuto 2 affermazioni nelle gare decisive della domenica, quelle valide per la conquista della manifestazione: 2 set a 0 contro i belgi di Chalupas e 2 a 1 con i danesi dell’Aahrus Havoc.