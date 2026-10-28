Domani, domenica, Aosta ospiterà il Trofeo 7 Torri

AOSTA (fc2) Sarà la zona dell’Arco d’Augusto a fare da teatro, partenza e arrivo, domani – domenica 25 ottobre – della 39esima edizione del Trofeo Sette Torri, classica gara di staffetta su strada nelle vie di Aosta di fine stagione. Alle 9.45 sarà il via della 3 x 500 metri, la prova light, seguita alle 10.15 dalla 3 x 4000 metri e poi alle 11.15 dalle sfide a squadre giovanili per Esordienti, Ragazzi e Cadetti. Come sempre sono attese numerose formazioni anche da fuori Valle. In gara per il Pont Saint-Martin sarà anche il 18enne campione mondiale giovani di skyrunning Marco Magistro di Verrayes, reduce dal successo di 6 giorni fa a Bard.

A Fénis sabato 31 l’Hallowen Run

Nei prati intorno al castello di Fénis sabato prossimo, 31 ottobre, si terrà la gara di chiusura della stagione, l’Hallowen Run, corsa di staffetta in maschera non competitiva per adulti ed individuale per bambini. Il percorso verrà tracciato dal campione del Mondo ed europeo di corsa in montagna Xavier Chevrier e dall’organizzazione della Pro Loco di Fénis presieduta dal giovane Alessio Vigon. Il via è fissato per le 18.30, con a seguire la festa per grandi e piccini.