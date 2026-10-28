Regionali, in Under 16 l’Aygreville ospita il Quincitava. Provinciali, derby Aygreville-Grand Paradis in Under 19

AOSTA Nei Regionali in Under 18 va allo Charvensod 2-0 il derby con il River Plaine in gol Antonio Seminara e Didier Fosson, oggi sabato 24 River Plaine-Academy Vanchiglia e Vanchiglia-Charvensod.

In Under 17 Aygreville-Rebaudengo 1-1 gol di Ruben Salamone, domenica 25 Aygreville-Atletico Cbn.

Under 16: Aygreville-Rivarolese 0-0 e il derby River Plaine-Charvensod 2-1: doppietta di Adam Mabchour per il River, Christian Cosmai per i gialloblu. Oggi sabato 24 Aygreville-Quincitava (al Brunod di Chatillon), Caselette-River Plaine e Charvensod-Atletico Cbn.

In Under 15 Paradiso-Charvensod 2-1 gol di Daniel Falleti, domani domenica 25 Charvensod-Ivrea.

Infine in Under 14 inizia il campionato con River Plaine-Borgaro, Charvensod-Venaria.

I Provinciali

Nel campionato Under 19 si decide negli ultimi 5 minuti il derby Saint-Christophe-Aygreville che finisce 1-1, gol di Mattia Luche per l’Aygreville e pareggio di Giovanni Savant Levet in pieno recupero; Grand Paradis-Torri Biellesi 3-1 reti di Alberto Gianotti, Albert Dayné su rigore e Leonardo Marangoni; Saint-Vincent Châtillon-FG Vilianensis 1-2 (Jacques Favre), lo scontro al vertice Charvensod-Strambinese 4-3 doppietta di Andrea Fussambri, gol di Gabriel Napoli e un autogol, infine Castellamonte-Cgc Aosta 1-4 (Nicolas Marazzato, Daouda Doumbia, Andrea Nicoletti e Mattia Zavattaro). Oggi sabato 24 il derby Aygreville-Grand Paradis, Banchette-Cgc Aosta, Fg Vilianensis-Saint-Christophe, Torri Biellesi-Charvensod e Vallorco-Saint-Vincent Châtillon.

In Under 17 Druentina-Aosta 511 4-2 (Raphael Truc e Andrea Sanson), Grand Paradis-Settimo 5-1 (Matteo Piccoli, Pierre De Lio, Matteo Marino e doppietta di Giorgio Pozzolini) e Caselette-Saint-Christophe 2-2 doppietta di Sebastian Roux. Domenica 25 lo scontro al vertice Academy Lascaris-Grand Paradis, Aosta 511-Ciriè, St-Christophe-San Maurizio.

In Under 16 Bosconerese-Grand Combin 2-1 (Jacopo Celesia) e Saint-Vincent Châtillon-Ciriè 0-1. Oggi sabato 24 Grand Combin-Fc Volpiano e domenica 25 San Maurizio-Saint-Vincent Châtillon. Under 15: va al Grand Paradis 3-1 il derby con l’Aygreville doppietta di André Belley Fognier e rete di Cedric Artaz per i ragazzi di mister Luciano Luboz, di Luca Ramanzin per la squadra di Alfredo Mazzola, Bosconerese-Sporting Issogne 5-1 di Lorenzo Culaz il gol della bandiera, Saint-Christophe-River Plaine 2-4 (Samuele Pallais, Marcel Giudice, Simone Mantasia e Alessandro Reitano per il River, Dylan O’ Boyle e Alex Rosset per il Saint-Christophe) e Valchiusella-Pont Donnas 3-1 (Rayane El Maadour). Mercoledì si è rigiocata Bosconerese-Aygreville finita 1-1 rete di Samuele Patti Cantore per gli aquilotti. Oggi sabato 24 Grand Paradis-Strambinese, domenica 25 il derby Pont Donnas-Saint-Christophe, River Plaine-Bosconerese e Sporting Issogne-Aosta 511.

Domani domenica 25 inizia anche il campionato Under 14 con Aosta 511-Banchette, Aygreville-Torri Biellesi, Gaglianico-Grand Combin, Grand Paradis-Valle Elvo, Saint-Vincent Châtillon-Futurogiovani Vilianensis.