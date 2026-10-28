Cherie Maquignaz, bronzo tricolore ai Campionati Italiani Junior

AOSTA (mm4) Da Cervinia al podio dei Campionati Italiani di salto ostacoli. Cherie Maquignaz ha festeggiato il suo 16esimo compleanno e dopo pochi giorni ha nuovamente festeggiato grazie alla splendida medaglia di bronzo conquistata nel tricolore Junior di secondo grado, conclusosi domenica scorsa, 18 ottobre, all’Horses Le Lame di Montefalco in Umbria. Un risultato di grande prestigio per la giovane amazzone del Breuil che ha iniziato ad andare a cavallo da bambina negli impianti di Brusson prima e di Aosta dopo sotto la guida di Gianni Barrovecchio. Cherie Maquignaz ha dimostrato tutta la sua determinazione nelle giornate di gara di una delle competizioni più importanti del calendario equestre nazionale, con ostacoli alti 1,40 metri e tutti i migliori talenti del salto ostacoli giovanile.

A rendere ancora più speciale questo terzo posto è soprattutto la storia del binomio. Cherie ha infatti affrontato il Campionato Italiano in sella alla sua bellissima grigia Chica Bonita, una cavalla di 9 anni con la quale ha iniziato a lavorare soltanto 4 mesi fa. Un periodo relativamente breve per costruire quella sintonia, quella fiducia reciproca e quell’intesa che nel salto ostacoli, soprattutto a questi livelli, fanno spesso la differenza. Eppure, gara dopo gara, Cherie Maquignaz e Chica hanno dimostrato di avere già trovato un linguaggio comune, affrontando con determinazione le difficoltà tecniche di un campionato che non concede spazio agli errori.

Nella classifica finale, tra i 37 binomi impegnati, la Maquignaz è salita sino alla terza posizione alle spalle del pugliese Antonio Spano, vincitore del titolo in sella a Quin Van B & E, e del novarese Andrea Pisani, argento con Scooby-Lou. Per lei non si tratta della prima medaglia tricolore: nel 2023 si era già laureata campionessa italiana Children, dimostrando fin da giovanissima il suo talento e una particolare sensibilità nella gestione dei cavalli. Da allora il suo percorso sportivo è proseguito con impegno e costanza, attraverso un lavoro quotidiano fatto di allenamenti, sacrifici e obiettivi sempre più ambiziosi.

Oggi Cherie Maquignaz monta presso la prestigiosa scuderia del cavaliere italiano Riccardo Pisani, un ambiente di altissimo livello agonistico nel quale continua il proprio percorso di crescita tecnica. La medaglia di bronzo di Montefalco rappresenta quindi un’ulteriore tappa di una carriera ancora tutta da scrivere e che ha già regalato importanti soddisfazioni. I prossimi impegni dell’amazzone di Valtournenche sono a Verona a Fieracavalli, nella prima settimana di novembre, un’altra tappa importante per la sua carriera. Cherie Maquignaz al termine della competizione tricolore ha voluto ringraziare la sua famiglia che la sostiene passo passo ed i tanti amici valdostani che hanno tifato per lei da lontano.