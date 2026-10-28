Tennis, da domenica 25 a Courmayeur le partite del torneo WTA 125 Valle d’Aosta Ladies Open

AOSTA (btb) Nel pomeriggio di mercoledì scorso, 21 ottobre, la saletta di Palazzo regionale ha ospitato la conferenza stampa di presentazione del torneo tennistico WTA 125 Valle d’Aosta Ladies Open di Courmayeur, ormai alle porte.

Infatti si giocherà già da domani, domenica 25, con le partite del tabellone di qualificazione, mentre da lunedì 26 si farà davvero sul serio con il primo turno del principale. Alla conferenza hanno partecipato l’assessore regionale al Turismo e Sport Giulio Grosjacques, la direttrice del Centro Servizi Courmayeur Marta Castori, i direttori del torneo Stefano Lopez e Andrea Mantegazza e l’amministratore unico di Centro Tennis Paola Bergamo.

“Il Valle d’Aosta Ladies Open 2026 da lunedì offrirà un grande spettacolo di sport e un’importante opportunità di promozione per la nostra regione. – ha evidenziato Giulio Grosjacques – Grazie a questo prestigioso appuntamento con il grande tennis, la nostra destinazione catturerà l’attenzione di appassionati e media sportivi trasformando l’evento in una vetrina d’eccellenza.”

La manifestazione a carattere internazionale vedrà impegnate tenniste di 23 nazioni, con 6 wild card del torneo, 4 riservate al main draw e 2 dedicate al tabellone di qualificazione. Nei 7 giorni di incontri, fino a domenica 1 novembre, saranno impegnate 32 atlete del circuito professionistico internazionale, con oltre 100 persone coinvolte nell’organizzazione.

Il livello delle giocatrici iscritte è stato sottolineato da Stefano Lopez. Tra i nomi da seguire Anna Blinkova, numero 89 della classifica mondiale. Attenzione anche ad Alina Charaeva, mentre Robin Montgomery e Danka Kovinic sono state indicate come 2 possibili sorprese. Wild card sono anche Jessica Pieri e le giovani Laura Mayer, gardenese del 2003, e Isabella Maria Serban del 2006. Per le qualificazioni, invece, la Federazione ha scelto Gaia Maduzzi, altra 2006, ed Enola Chiesa.

Il programma

Il torneo prenderà il via domani, domenica 25, poi da lunedì 26 entrerà nel vivo il tabellone principale. Per entrambe le giornate l’ingresso sarà gratuito. Le partite proseguiranno durante la settimana, con sessioni serali alle 20.30. Sabato 31 ottobre sarà dedicato alle semifinali, entrambe in programma nel pomeriggio. La giornata conclusiva di domenica 1° novembre prevede la finale del doppio alle 14 e quella del singolare alle 16.

Il torneo coinvolgerà anche i circoli valdostani: Aosta Academy, Sarre, Saint-Christophe, Courmayeur e Châtillon/Saint-Vincent, visto che 40 bambini si alterneranno nel ruolo di raccattapalle, coordinati da Heloise Pramotton e Alice Paonessa.