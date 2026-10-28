29 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 10:18

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FLAVIO BULLARI PROTAGONISTA IN AZZURRO A MONTECARLO

Bocce, exploit Natalie Gamba: convocata per i Mondiali di novembre in Croazia

Redazione Pubblicato il

Ingrandisci la foto: I finalisti di Aosta della “9 Ore”: da sinistra Andrea Paniero e Michele Macaluso della Pontese, Glauco Erculiani e Giorgio Diemoz del Saint-Marcel con Erik Martinetto, presidente del Le Boulevard
I finalisti di Aosta della “9 Ore”: da sinistra Andrea Paniero e Michele Macaluso della Pontese, Glauco Erculiani e Giorgio Diemoz del Saint-Marcel con Erik Martinetto, presidente del Le Boulevard
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AOSTA (fc2) E’ stato diramato giovedì scorso, 22 ottobre, da parte del coordinatore tecnico delle Nazionali Enrico Birolo l’elenco degli azzurri che prenderanno parte ai Campionati Mondiali maschili e misti, in programma a Rijeka in Croazia da martedì 10 a sabato 14 novembre. Per l’evento iridato è stata selezionata Natalie Gamba della Bassa Valle insieme a Valentina Basei del Noventa di Piave, mentre tra gli uomini i convocati sono Matteo Golfetto, Gabriele Graziano, Daniele Grosso, Luca Negro e Ivan Soligon. Per la Gamba i primi impegni saranno mercoledì 11 con il turno iniziale di qualificazione del tiro di precisione misto.

Vittorie per Flavio Bullari in azzurro a Montecarlo

Con 4 successi e 5 secondi posti la giovane Italia del ct Carlo Pastre ha vinto a Montecarlo, nel Principato di Monaco, il prestigioso “Challenge Denis Ravera”, conquistando un successo senza precedenti nel torneo internazionale. Gli under 23 Flavio Bullari dell’Aostana e Matteo Golfetto di Romano Canavese, ex Bassa Valle e Nus ora ad Ivrea, si sono imposti nella gara a coppie 9 a 7 sulla Francia così come nella staffetta 54 a 50 sulla Croazia. L’aostano Bullari nel tiro di precisione ha concluso secondo con 17 preceduto dalla Croazia, prima a 19.

Alla Pontese la “9 Ore” di Aosta

La Pontese con Andrea Paniero, Michele Ruffatti e Michele Macaluso ha vinto domenica 18 ad Aosta la “9 Ore” organizzata dal Le Boulevard con 16 formazioni di 3 giocatori partecipanti di categoria C e D. La squadra di Pont Canavese ha superato in finale 13 a 0 il Saint-Marcel di Glauco Erculiani, Giorgio Diemoz e Dario Cretier. Terzi il Saint-Marcel con Claudio Nicco, Cristian Nicco e Maurizio Gay (sconfitti 2 a 8 dai piemontesi) e l’Aostana di Lauro Grange, Mauro Ajmone e Piercarlo Bertolina, arresasi di misura 4 a 5 ai finalisti del Saint-Marcel. Ha arbitrato Andrea D’Alonzo.

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