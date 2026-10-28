Bocce, exploit Natalie Gamba: convocata per i Mondiali di novembre in Croazia

AOSTA (fc2) E’ stato diramato giovedì scorso, 22 ottobre, da parte del coordinatore tecnico delle Nazionali Enrico Birolo l’elenco degli azzurri che prenderanno parte ai Campionati Mondiali maschili e misti, in programma a Rijeka in Croazia da martedì 10 a sabato 14 novembre. Per l’evento iridato è stata selezionata Natalie Gamba della Bassa Valle insieme a Valentina Basei del Noventa di Piave, mentre tra gli uomini i convocati sono Matteo Golfetto, Gabriele Graziano, Daniele Grosso, Luca Negro e Ivan Soligon. Per la Gamba i primi impegni saranno mercoledì 11 con il turno iniziale di qualificazione del tiro di precisione misto.

Vittorie per Flavio Bullari in azzurro a Montecarlo

Con 4 successi e 5 secondi posti la giovane Italia del ct Carlo Pastre ha vinto a Montecarlo, nel Principato di Monaco, il prestigioso “Challenge Denis Ravera”, conquistando un successo senza precedenti nel torneo internazionale. Gli under 23 Flavio Bullari dell’Aostana e Matteo Golfetto di Romano Canavese, ex Bassa Valle e Nus ora ad Ivrea, si sono imposti nella gara a coppie 9 a 7 sulla Francia così come nella staffetta 54 a 50 sulla Croazia. L’aostano Bullari nel tiro di precisione ha concluso secondo con 17 preceduto dalla Croazia, prima a 19.

Alla Pontese la “9 Ore” di Aosta

La Pontese con Andrea Paniero, Michele Ruffatti e Michele Macaluso ha vinto domenica 18 ad Aosta la “9 Ore” organizzata dal Le Boulevard con 16 formazioni di 3 giocatori partecipanti di categoria C e D. La squadra di Pont Canavese ha superato in finale 13 a 0 il Saint-Marcel di Glauco Erculiani, Giorgio Diemoz e Dario Cretier. Terzi il Saint-Marcel con Claudio Nicco, Cristian Nicco e Maurizio Gay (sconfitti 2 a 8 dai piemontesi) e l’Aostana di Lauro Grange, Mauro Ajmone e Piercarlo Bertolina, arresasi di misura 4 a 5 ai finalisti del Saint-Marcel. Ha arbitrato Andrea D’Alonzo.