29 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 10:18

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PETANQUE, A CHÂTILLON EMILIO COMÉ E GIORGIO MARGUERETTAZ CEDONO SOLAMENTE IN FINALE

Redazione Pubblicato il

Ingrandisci la foto: I semifinalisti di Châtillon con da sinistra Remo Voyat, l’arbitro Raimondo Ronc, il dirigente Dario Carmassi, i vincitori Maurizio Toscano e Simone Lagarein e la presidente de Les Amis de Prosper Dorina Brunod, accosciati Davide Casassa, Ezio Fassi, Emilio Comé e Giorgio Marguerettaz
I semifinalisti di Châtillon con da sinistra Remo Voyat, l’arbitro Raimondo Ronc, il dirigente Dario Carmassi, i vincitori Maurizio Toscano e Simone Lagarein e la presidente de Les Amis de Prosper Dorina Brunod, accosciati Davide Casassa, Ezio Fassi, Emilio Comé e Giorgio Marguerettaz
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AOSTA (fri) L’appuntamento per la pétanque è oggi, sabato 24, alle 14.30 al Bocciodromo “Rino Guerraz” di Gressan dove viene accolta la prima gara al coperto della specialità, organizzata dal Club Variney con la formula a baraonda sulle 3 partite e con ospiti gli amici svizzeri del Club Le Liennoise di Saint-Léonard nel Vallese.

Sabato scorso, 17 ottobre, invece si è giocato a coppie fisse ed a poules al Bocciodromo comunale di Châtillon per “Avant le miel”. La gara, proposta da Les Amis de Prosper, ha raggiunto le 38 formazioni. Tra i 76 partecipanti hanno vinto i quotati piemontesi Maurizio Toscano e Simone Lagarein che in finale hanno sconfitto Emilio Comé e Giorgio Marguerettaz, dopo avere superato in semifinale Ezio Fassi e Fabio Favre. A loro volta Comé e Marguerettaz si erano imposti nei confronti di Remo Voyat e Davide Casassa.

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