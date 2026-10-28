PETANQUE, A CHÂTILLON EMILIO COMÉ E GIORGIO MARGUERETTAZ CEDONO SOLAMENTE IN FINALE

AOSTA (fri) L’appuntamento per la pétanque è oggi, sabato 24, alle 14.30 al Bocciodromo “Rino Guerraz” di Gressan dove viene accolta la prima gara al coperto della specialità, organizzata dal Club Variney con la formula a baraonda sulle 3 partite e con ospiti gli amici svizzeri del Club Le Liennoise di Saint-Léonard nel Vallese.

Sabato scorso, 17 ottobre, invece si è giocato a coppie fisse ed a poules al Bocciodromo comunale di Châtillon per “Avant le miel”. La gara, proposta da Les Amis de Prosper, ha raggiunto le 38 formazioni. Tra i 76 partecipanti hanno vinto i quotati piemontesi Maurizio Toscano e Simone Lagarein che in finale hanno sconfitto Emilio Comé e Giorgio Marguerettaz, dopo avere superato in semifinale Ezio Fassi e Fabio Favre. A loro volta Comé e Marguerettaz si erano imposti nei confronti di Remo Voyat e Davide Casassa.