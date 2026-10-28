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DOMENICA SCORSA, 18 OTTOBRE, ALLO SNOOKER LA GARA INAUGURALE

Campionato Valdostano di biliardo specialità pool palla 9. Nella massima categoria regionale primo Giuseppe Gagliardi

Redazione Pubblicato il

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AOSTA (mm4) Domenica scorsa, 18 ottobre, si è svolta allo Snooker di Aosta la prima prova del Campionato Valdostano di biliardo specialità pool palla 9. Da segnalare come nella categoria C vi siano stati alcuni esordi agonistici tra i quali quello del vincitore Alex Gomez che ha sconfitto in finale Mihai Mereuta, con terzi il giovane “pupils” Matteo D’Agostino e Nicolò Busetti, quinto alla sua prima gara l’altro “pupils” Gabriele Figliuzzi. Nella B ad imporsi è stato Mattia Busetti contro Emanuele Giuliani. Nella massima categoria regionale il primo posto è andato a Giuseppe Gagliardi, al ritorno nella A dopo i 2 anni passati nella Nazionali, secondo si è classificato Mauro Faggion, terzi Simone Clapasson e Lorenzo Faggion, esordiente nella categoria A.

I prossimi appuntamenti per il biliardo regionale saranno sempre allo Snooker mercoledì 4 e giovedì 5 novembre con la seconda gara istituzionale della specialità stecca per le qualificazioni ai Campionati Italiani e domenica 8 con il secondo appuntamento del Campionato Valdostano pool.

Ingrandisci la foto: Per la categoria A da sinistra Mauro Faggion secondo, Giuseppe Gagliardi primo e Lorenzo Faggion terzo
Per la categoria A da sinistra Mauro Faggion secondo, Giuseppe Gagliardi primo e Lorenzo Faggion terzo
Ingrandisci la foto: Per la categoria C il secondo Mihai Mereuta e il vincitore Alex Gomez allo Snooker
Per la categoria C il secondo Mihai Mereuta e il vincitore Alex Gomez allo Snooker

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