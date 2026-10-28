Tsan, sabato scorso 17 ottobre il “Challand-Saint-Anselme day”

AOSTA (fc2) Quello di sabato scorso è stato il “Challand-Saint-Anselme day” con la prima squadra che ha conquistato il trofeo inaugurale della A2 e le donne il decimo autunnale, quarto consecutivo, in 15 edizioni (4 al Saint-Vincent e 1 al Fenus) e il 28esimo alloro con 10 campionati e 8 paletou a squadre, con la regina del Master Ambra Fosson e compagne che hanno perso solo 1 volta con il Fenus il 13 settembre nelle ultime 30 partite.

In A2, nella finale di Verrayes il Challand ha chiuso imbattuto dopo il successo per 183 metri, 2291 a 2108, sul Brisma con 3 buone in meno, 29 a 32. La squadra che riunisce le prime vincitrici di campionato, Saint-Marcel nel 1949, e autunnale, Brissogne nel 1954, era in vantaggio dopo la prima tsachà di 109, 18 buone e 1252 metri contro le 15 e 1143 di challandin, poi bravi in rimonta grazie ad altre 14 buone e 1148 lunghezze rispetto alle 14 con però 896 metri e 80 di penalità di servizio della squadra dei fenusiani. I protagonisti della sfida sono stati Jean Gaspard con 8 buone e 565 metri da una parte e Mirko Volget con 7 e 363 dall’altra.

La formazione vincente del primo torneo di A2 è composta da Christian Duroux, Patrick Duroux, Jean Gaspard, Alex Gaspard, Alberto Gaspard e Kevin Gaspard, Fabio Perret e Fabrizio Perret, Luca Bruni, Emanuele Malcuit, Armin Nicolet, André Rolland, Ferruccio Aymonod, Stefano Mazza e Lorenzo Sarteur.

A Nus da parte sua il verde Challand femminile ha vinto nettamente sul Fenus, unica a batterla nel girone: lo scarto è stato di 732 lunghezze, 2333 a 1601, con 2 buone in più, 43 a 41. Nella prima parte le ragazze della Val d’Ayas hanno posato 23 buone e 1360 metri contro le 21 e 797 delle castellane mettendo in cascina 563 punti di differenza, quindi 20 buone e 973 metri nella seconda contro 20 e 804 delle avversarie. Grande è stata Isabelle Grosjacques con 559 metri in 8 paletou, brava Greta Pecchenini con 5 e 312 e tra le sconfitte Chantal Chabloz con 6 buone e 381 metri, Arianna Minuzzo con 6 e 336.

Tra le donne le regine sono Sylvie Grosjacques, Isabelle Grosjacques, Ambra Fosson, Simona D’Agostino, Stefania Malvicino, Denise Nones, Julie De La Pierre, Sara Janin, Genny Nicolet, Greta Pecchenini, Deborah Duroux, Celine Darbaz, Elena Pomati, Ethel Pellu e Luana Bich.