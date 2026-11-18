AOSTA (mm4) Risultati molto interessati per la boxe valdostana ai recenti Campionati Italiani Under 15 organizzati dalla Federazione Pugilistica Italiana a Foggia che grazie alla Rocky Gym Cral Cogne ha presentato alla rassegna pugliese 2 giovani atlete aostane: la 14enne Margot Mappelli nella categoria 50 kg e la 13enne Gemma Tognocchi tra le 40 kg, entrambe qualificate nei Campionati regionali Piemonte-Valle d’Aosta.

La rassegna tricolore conclusasi domenica scorsa, 8 novembre, ospitata dal Palazzetto dello Sport Preziuso, ha costituito per Margot Mappelli e Gemma Tognocchi l’es ordio in un contesto nazionale. La Tognocchi nel quarto di finale, ha perso ai punti venerdì dopo un bellissimo incontro contro la più esperta Nicole Cumer della Boxe Rovereto, vincitrice con verdetti unanimi . Invece la Mappelli è stata ammessa direttamente alle semifinali assicurandosi la medaglia di bronzo ed arrendendosi ai punti solo alla campionessa italiana in carica, la laziale Alice De Simone, al termine di un incontro combattuto fino all’ultimo nel quale l’aostana è riuscita ad aggiudicarsi l’ultima ripresa. Nella finale la De Simone ha poi sconfitto la trentina Viola Nardin, a sua volta vincente nella semifinale contro la siciliana Ginevra Coc o.

Le 2 atlete sono allenate dal maestro Luca De Carolis: “Sono molto soddisfatto delle prestazioni delle nostre giovanissime pugili. Hanno preparato questi Campionati Italiani in modo serio e concentrato, dando tutto quello che avevano, e questo è l’importante. Entrambe sono arrivate tra le migliori d’Italia e, considerando la pochissima esperienza che avevano alle spalle, è già di per sé una vittoria”.