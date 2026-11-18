AOSTA (fri) Nel Campionato di società 2026 di palet sabato 7 al Palafent di Brissogne hanno esordito le squadre dei gironi 1, 2 e 3 delle 2 categorie, che sono la AB con 22 formazioni iscritte, divise in 7 poules, e la C con 15, in 5 gruppi da 3. Pertanto oggi, sabato 14, dalle 14.30 entrano in gioco per la categoria maggiore i gironi 4 con Donnas A, Valtournenche e Nus A, 5 con Champdepraz, Gressan/Cogne e Nus B, 6 con Saint-Christophe, Marmore e Valdigne e 7 con Saint-Denis, Saint-Vincent e Verrayes, mentre per la C impegnate sono la poule 4 di Valdigne A, Saint-Denis e Donnas e la poule 5 di Verrayes A, Champdepraz e Issogne B.

Invece nella giornata inaugurale di 7 giorni fa il miglior parziale in AB è stato ottenuto con 14 punti dal Verrès nel girone 2 con 14 punti finali, malgrado la sconfitta con l’Issogne B che ne conta 7, mentre l’Aymavilles è a 6.

Nel gruppo 1 primo Pontey a 12, secondo a 11 Chatillon B che ha vinto lo scontro diretto, terzo a 4 Donnas B e 0 punti per Issogne A. Nella poule 3 in testa con 10 Chatillon A, seguito a 9 dall’Arnad e terzo Brissogne a 8.

In C il Verrayes B, pur perdendo con il Grand Paradis, ha ottenuto ben 18 punti e guida il girone 1, che vede il Grand Paradis a 5 e l’Issogne a 4. Nel gruppo 2 in testa a 13 il Valdigne B, quindi a 9 Valtournenche ed a 5 Doues. Nel terzo raggruppamento 13 punti per Chatillon, 12 per Brissogne e solamente 2 per Montjovet.