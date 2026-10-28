Morra, Franco Carlin vince ad Avise insieme al cognein Stephane Argentour

AOSTA (fri) Sfida a coppie fisse nella serata di venerdì scorso ad Avise per l’ottavo rendez-vous del Campionato Valdostano di morra. Franco Carlin di Aymavilles dopo essersi aggiudicato la tappa di Sarre ha conquistato il primo posto anche a Condemine a Le Chalet, insieme al cognein Stephane Argentour, sconfiggendo in finale l’altro giovane appassionato di Cogne Ethan Berard con Dario Pareyson di La Salle, rispettivamente secondo e terzo a Sarre nella gara individuale.
Il nono appuntamento del Campionato Valdostano è fissato per venerdì prossimo, 30 ottobre, alle 20 ad Issime, nel salone delle scuole, quando si giocherà a baraonda.