Risultati importanti dei valdostani nell’ultima gara a Moncestino

AOSTA (btb) Si è conclusa con un bilancio positivo la stagione 2026 del Campionato Interregionale Nord Italia di tiro con l’arco a cavallo, che ha visto la sua ultima tappa al Centro Equestre Pom Granin di Moncestino nell’alessandrino nello scorso fine settimana.

Nell’occasione gli atleti valdostani si sono distinti nelle diverse categorie, conquistando complessivamente 5 podi e confermando la crescita di uno sport che sta trovando sempre maggiore spazio nel panorama equestre. A distinguersi è stata in particolare la squadra del Centro Ippico Epos di Fénis, guidata dall’istruttore Erik Perron, con significative soddisfazioni sia con gli atleti più esperti sia con i nuovi arrivati nel mondo delle competizioni.

Pertanto nella categoria Passo, l’esordiente Emma Romeo ha ottenuto il secondo posto, seguita da Giorgio Villettaz (anche lui alla prima gara) come terzo classificato, poi Claire Ducret quinta e Valeria Chioso sesta.

Nel Trotto a vincere è stata Sophie Zaia per il club di Fénis, mentre Chiara Sacchetto Villegas del Piuma Blu ha ottenuto il sesto posto.

Anche nella categoria Galoppo 1 è arrivato un successo, grazie a Samuele Agostino, seguito dalla compagna Sara Corvi, seconda classificata ed a completare l’ottima prova della squadra di Fénis quarta Sofia Furfaro e sesta Ginevra Gaetano.

Infine, nella Galoppo 3, Erik Perron, impegnato pure come atleta, ha concluso la competizione in decima posizione.

Una stagione che guarda al futuro

Al di là delle classifiche, questa ultima tappa ha rappresentato la conclusione di un percorso fatto di allenamenti, impegno e crescita personale. I risultati ottenuti testimoniano il buon lavoro svolto dagli atleti e dai centri ippici, come anche il crescente interesse verso una disciplina nuova e di interesse nazionale. Particolarmente incoraggiante è stata la presenza di esordienti di qualità che si affacciano al mondo delle competizioni, un segnale positivo per FITETREC-ANTE Valle d’Aosta, impegnata nella promozione e nello sviluppo del tiro con l’arco a cavallo, del turismo equestre e del mountain trail sul territorio regionale.