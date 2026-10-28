Volley femminile, la Cogne cade a Crema nella prima giornata del campionato di B1

AOSTA (zgn) Inizia senza punti la stagione del CCS Cogne Aosta Volley in serie B1 femminile. Sabato scorso, 17 ottobre, nella prima giornata, le aostane sono state battute in trasferta dall’Enercom Fimi Crema per 3 a 1. Il primo set vede le lombarde avanti ma sempre tallonate dalle ospiti a 1 o 2 punti di distanza. Quindi la Cogne passa a condurre sul 9 a 10, poi Crema pareggia e allunga prima sul 20 a 15 e poi sul 24 a 17. Il sestetto allenato da Fabio Matteotti recupera 4 punti ma le padrone di casa non perdono concentrazione e chiudono 25 a 21. Secondo parziale equilibrato nella fase iniziale. La Cogne parte meglio, con le cremasche che però recuperano prontamente tanto che il punteggio resta in parità fino a 14. Poi le lombarde prendono il largo sul 20 a 18 e chiudono 25 a 19, portandosi sul 2 a 0. Nel terzo set le valdostane vanno avanti 9 a 13, subiscono il ribaltamento sul 18 a 13, quindi rimontano fino al 18 pari. Le aziendali guidano le danze con il sorpasso sul 20 a 21, l’allungo sul 20 a 23 e la chiusura 22 a 25. Il quarto set vede un avvio sotto il segno della Cogne Aosta che parte 0 a 2 e mantiene il vantaggio fino all’8 a 13. Le lombarde riducono lo distanze ma le aostane restano avanti fino al 16 a 18. Le ragazze del Crema trovano la serie che vale il ribaltamento sul 19 a 18 e poi calano il sipario 25 a 20. Oggi, sabato 24 ottobre, alle 17.30, tra le mura amiche del PalaPeila-Pressendo la Cogne Aosta riceve il Club 76 Fenera Chieri. Una compagine, quella della Cogne Aosta, comunque in crescita tanto che da domani, domenica 25, a martedì 27 ottobre, l’opposta Benedetta Vasquez-Giuliano, classe 2011, è stata convocata per lo stage di qualificazione Nazionale femminile. Gli allenamenti sono in programma al Centro Pavesi Fipav a Milano. La classifica: Alessandria, Chieri, Crema, L’Alba e Pavia 5 punti, Moncalieri e Capo d’Orso 2, Vero Monza e la Maddalena 1, Bellusco, Lecco, Cogne Aosta, Alfieri Cagliari e Cus Torino 0.

Cogne Aosta: Allasia, Salvestrini, Renzi, Bozzetti, Ollino, Giovinazzo, Vasquez-Giuliano, Cossali, Matteotti A., Lika, Blasi. All.: Matteotti F..

Serie D femminile

Nella prima giornata del campionato femminile di serie D la Cogne Aosta torna a casa a bocca asciutta dalla trasferta a Piossasco. Un risultato che non rende giustizia alle aziendali cadute 3 a 0 ma solo dopo aver lottato su ogni pallone con le favorite per la vittoria del girone B. Il primo set è molto equilibrato, con le ospiti che restano sempre in scia nonostante i tentativi di fuga delle padrone di casa fino al 17 a 16. Poi le piossaschesi centrano un break e siglano il 25 a 18. Nel secondo parziale le ragazze allenate da Fabio Blanchet pagano le imprecisoni in ricezione e difesa sfruttate dalle avversarie per chiudere 25 a 14. Nel terzo set la Cogne Aosta ritrova la concentrazione che le permette una rimonta nella fase finale ma è il Bzz Piossasco ha vincere 25 a 21. Oggi, sabato 24, alle 21, al PalaPeilaPressendo la Cogne Aosta gioca con il GS Pino Volley. La classifica: Villafranca, Rivalta, Chieri, Piossasco, Settimo e Samone 3 punti, Balamunt 1, Moncalieri Testona 1, Lapolismile, Pino, Cogne Aosta. Academy Volpiano, Almese e Venaria 0.

Cogne Aosta: Cavalieri, Hugonin, Bonetti, Bosonin, Mauro, Alberici, Croatto, Zaninetti, Giachino, Borre Pomat, Marcoz, Bollon, Porceillon, Loka. All.: Blanchet.

Campionato valdostano Under 17 femminile

Nel campionato valdostano Under 17 femminile domenica scorsa 18 ottobre, a Gignod, il Grand Combin Orange si è imposto 3 a 0 (25/2, 25/10, 25/22) sul Csi Carrozzeria Tunnel. Mercoledì 21 ottobre, al PalaPeilaPressendo, la Cogne Aosta Blu ha piegato 3 a 0 (25/9, 25/12, 25/11) la Scuola di Pallavolo Aosta.

Domenica prossima, 1° novembre, alle 15, il PalaPeilaPressendo ospiterà il derby tra la Cogne Aosta Verde e la Cogne Aosta Blu.

La classifica: Cogne Aosta Blu, Volley Grand Combin Orange e Bigmat Csi 3 punti, Arcaden Pont Saint Martin, Csi Carrozzeria Tunnel, Scuola di Pallavolo Aosta, Cogne Aosta Verde e Volley Grand Combin Black 0.

Volley Grand Combin Orange: Bal, Sartore, Costa, Zenti, Pieiller, Minetti, Blua, Zuncheddu, Fantone, Proment, Carlin. All.: Bajo.

Carrozzeria Tunnel: Mune, Gallet, Treves C., Carlon, Augimeri, Turano, Baldo, Juglair, Zecca, Nolly, Cirelli. All.: Treves.

Cogne Aosta Blu: Vasquez-Giuliano, Bollon, Mauro, Croatto, Bonetti, Borre Pomat, Zaninetti, Alberici, Giachino, Velazquez, Loka. All.: Carvallo Bustos.

Scuola di Pallavolo Aosta: Monticello, Lia, Cina, Chiono, Di Fresco, Tacchella, Chenal, Lazzaro, Edifizi, Praz, Thomasset, Wang Coco, Sposito. All.: Truffa.

Campionato valdostano Under 15 femminile

Nel campionato valdostano Under 15 femminile la sera di venerdì scorso, 16 ottobre, l’Arcaden Pont Saint Martin è caduto in casa 1 a 3 (14/25, 25/20, 12/25, 12/25) con il Grand Combin Black. Sabato 17, a Châtillon, il Bigmat Csi si è imposto 3 a 0 (25/8, 25/6, 25/15) sulla Scuola di Pallavolo Aosta. Domenica 18, a Gignod, il Volley Grand Combin Orange si è arreso 1 a 3 (18/25, 25/17, 24/26, 18/25) al Csi Carrozzeria Tunnel. Lunedì 19, al PalaPeilaPressendo, la Cogne Aosta Verde ha alzato bandiera bianca per 0 a 3 (9/25, 9/25, 10/25) nel derby con la Cogne Aosta Rossa. Due le partite in calendario domani, domenica 25: alle 15, al PalaPeilaPressendo, la Cogne Aosta Rossa riceverà il Volley Grand Combin Orange e alle 16.30, a Saint-Vincent, sarà la volta del derby tra Csi Carrozzeria Tunnel e Bigmat Csi. Mercoledì prossimo, 28 ottobre, alle 18, a Gignod, giocheranno il Grand Combin Black con l’Evançon e alle 20 al PalaPeilaPressendo la Scuola di Pallavolo Aosta accoglierà la Cogne Aosta Blu. Venerdì 30 ottobre, alle 19.30, a Hône, l’Evançon affronterà la Cogne Aosta Blu. La classifica: Cogne Aosta Rossa 4 punti, Bigmat Csi, Grand Combin Black, Csi Carrozzeria Tunnel e Grand Combin Orange 3, Arcaden Pont Saint Martin 2, Scuola di Pallavolo Aosta, Cogne Aosta Verde, Cogne Aosta Blu e Evançon 0.

Pont Saint Martin: Bettoni, Bonetti, Chikwe, Dezzutti, Lucchini, Micheletti Tassano, Nika, Poté M., Porté Z., Ronco, Ziviani. All.: Tillier.

Volley Grand Combin Black: Bal, Tillier, Pileri, Costa, Zenti, Pieiller, Minetti, Bianchini, Cannistrà, Fantone, Proment, Carlin. All.: Bajo.

Bigmat Csi: Di Bella, Lucà, Marchi, Mus, Peaquin, Pellissier, Rollet, Tonin, Vallino, Vittaz. All.: Vittone.

Scuola di Pallavolo Aosta: Monticello, Lia, Chiono, Di Fresco, Tacchella, Chenal, Lazzaro, Edifizi, Valenti, Mosca, Praz, Thomasset, Wang Coco, Sposito. All.: Truffa.

Volley Grand Combin Orange: Lucà, Radaele, Braga, Manchedd u, Muzi, Musso, Quintana Corniel, Giardina, Laayali, Spagnolli, Caputo, Ratti, Giubrone. All.: Bajo.

Carrozzeria Tunnel: Mune, Gallet, Treves C., Carlon, Augimeri, Turano, Baldo, Juglair, Zecca. All.: Treves R..

Cogne Aosta Verde: Kola, Giuliano, Giudice, Ganio, Marchesano, Budroni, Congedo, Cangemi, Liporace, De Souza, Savoye, Damarco, Galloni, Sacchi. All.: Blanchet.

Cogne Aosta Rossa: Giachino, Bianco, Giallombardo, Ambrogio, Borney, Santini, Cugnach, Armand, Quendoz, Giordano, Centoz. All.: Matteotti F..

Campionato valdostano Under 14 femminile

Nel campionato valdostano Under 14 femminile mercoledì scorso, 21 ottobre, l’Arcaden Pont Saint Martin ha perso in casa 0 a 3 (17/25, 18/25, 9/25) con la Cogne Aosta Blu.

Due le partite in programma sabato prossimo, 31 ottobre: alle 17.30, a Fénis, il Fenusma accoglierà l’Arcaden Pont Saint Martin e alle 18, a Gignod, il Grand Combin riceverà il VdA Generation Academy.

La classifica: Cogne Aosta Blu 3 punti, Arcaden Pont Saint Martin, Fenusma, Volley Grand Combin, Bigmat Csi, Cogne Aosta Verde e VdA Generation Academy 0.

Pont Saint Martin: Chiavenuto, Minet, Cretaz, Girod, Nicoletta, Bettoni, Bonetti, Lori, Nika, Pernechele, Raschia, Cheraz. All.: Costa.

Cogne Aosta Blu: Giachino, Bianco, Giallombardo, Cargioli, Ambrogio, Cornaz, Comé, Santini, Cugnach, Armand, Quendoz, Giordano, Centoz.

Serie D maschile

Nella prima giornata del campionato di serie D maschile, sabato scorso, 17 ottobre, l PalaPeilaPressendo l’Olimpia Aosta si è inchinata 1 a 3 (18/25, 17/25, 25/20, 19/25) al Plastipak Altiora. I ragazzi allenati da Pierdomenico Pileri soffrono nel primo set con gli ospiti che restano davanti fino a chiudere 18 a 25. Il secondo parziale vede nuovamente i padroni di casa commettere qualche imprecisione di troppo e il copione si ripete: 17 a 25. La reazione degli aostani giunge nel terzo set: l’Olimpia tiene testa agli avversari su ogni pallone e conclude 25 a 20. Nel quarto parziale sono però i verbanesi a salire in cattedra e a regolare i conti 19 a 25. Oggi, sabato 24 ottobre, alle 18, l’Olimpia Aosta rende visita a Cuorgné all’Alto Canavese Volley. La classifica: Musa 2milab Volley, Parella Torino, Novara, Plastipak Altiora, Vercelli e Pivielle 3 punti, Gavi Volley IL Forte 2, Snathià 1, Alto Canavese, Sant’Alessandro, Olimpia Aosta, Dgt.info Spb, Poli Reba e San Rocco Volley Novara 0 punti.

Olimpia Aosta: Artosi, Cappelletti, Cavoretto, Custureri, Ferrari, Fusero, Griso, Simeone, Taraglio, Thiebat, Truffa, Bollon, Magnano, Aguzzi, Santi, Ruffier. All.: Pileri.

Campionato piemontese Under 17 maschile

Nel campionato piemontese Under 17 maschile martedì scorso, 20 ottobre, a Foglizzo, il Basso Canavese Volley si è inchinato 1 a 3 (15/25, 15/25, 25/22, 16/25) all’Olimpia Aosta che mercoledì prossimo, 28 ottobre, alle 21, renderà visita al Montanaro. La classifica: Pivielle, Olimpia Aosta e Basso Canavese 3 punti, Montanaro, Borgofranco e Riposa 0.

Olimpia Aosta: Caffaro, Fragonas, Pogliotti, Durello, Matteotti, Ianni, Mozzato, Vuillermin, Péaquin, Taraglio, Marchesano, Mercurio. All.: Ferrari.