Tennis, al Torneo Rodeo di Saint-Christophe tra i più giovani brilla ancora Leonardo Petacchi

SAINT-CHRISTOPHE (btb) Torneo Rodeo per 34 partecipanti a Saint-Christophe nello scorso settimana con sabato 17 e domenica 18 sui campi del circolo tennistico locale 3 categorie maschili: under 10, 12 e 14.

Il tabellone dei più giovani è stato diviso tra 2016 e 2017. Tra questi ultimi nella finale André Bionaz dell’Aosta Academy ha sconfitto con un doppio 4/0 il compagno di club Samuel Giglio, mentre nel torneo dei 2016 ha vinto Leonardo Petacchi dell’Aosta Academy per 4/1 4/0 nei confronti di Nicholas Pettenon del Chatillon/Saint-Vincent, che in semifinale aveva superato il lombardo Guy Figliola 4/2 4/2, mentre Petacchi si era trovato di fronte Tommaso Mangaretto del Chatillon/Saint-Vincent sconfitto 4/0 4/2.

Nel gruppo più numeroso degli under 12 ancora una vittoria per Enea Gagliano del Châtillon/Saint-Vincent, che in semifinale ha avuto quale degno avversario Riccardo Salvatores dell’Aosta Academy, superato 4/3 4/2 dopo un match equilibrato, con più agevole la finale contro Nicolò Robba anche lui dell’Aosta, chiusa 4/1 4/1, così come Robba aveva dominato la sua semifinale con un doppio 4/0 su Mathieu Glarey del Saint-Christophe.

Infine, negli Under 14 primo il pavese Elia Ragusa per 4/1 4/1 nella finale nei confronti di Matteo Cerni del Sarre. Nelle 2 semifinali Ragusa era passato 4/0 4/0 su Etienne Montegrandi del circolo organizzatore, Cerni a sua volta aveva combattuto per imporsi 4/3 2/4 7/3 al milanese Lorenzo Fossati.