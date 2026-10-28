REBATTA, “EVITARE CATEGORIE CON SOLE 2 O 3 COMPAGINI ISCRITTE”

AOSTA (fri) Concluso il torneo autunnale il direttivo della rebatta si è riunito lunedì scorso, 19 ottobre, per discutere l’organizzazione dei prossimi campionati. In particolare, all’ordine del giorno erano la stesura del calendario e la distribuzione delle squadre nelle varie categorie, secondo un criterio di omogeneità. “Abbiamo affrontato – spiega il presidente Fabrizio Vierin – i temi legati al quorum squadra, alle medie individuali e all’organizzazione delle sezioni nella formazione dei quintetti. Il tutto è stato analizzato sulla base di dati oggettivi: le medie calcolate al termine della stagione corrente ed elaborate dagli algoritmi. Nella riunione è emersa la chiara volontà di evitare il ripetersi di categorie con sole 2 o 3 compagini iscritte. La nostra ipotesi è quindi quella di fissare d’ufficio il numero di squadre per ciascun campionato in base ai giocatori presenti in ogni categoria .”

A questo punto, dal punto di vista pratico, in vista della stagione primaverile 2027, si valuterà l’introduzione di una preiscrizione al campionato per consentire eventuali correzioni sulle squadre presentate. “Siamo giunti a un punto – evidenzia Fabrizio Vierin – in cui è fondamentale avviare un dibattito all’interno di tutto il movimento. In seguito il direttivo si riunirà verso metà novembre per un aggiornamento.”