AOSTA (btb) Le atlete Junior dell’Olimpia di Aosta domenica scorsa sono tornate a casa da Torino cariche di medaglie e di riconoscimenti. Margot Vallet e Noélie Benato si sono infatti laureate campionesse di giornata, vincendo pure il titolo regionale, rispettivamente nel programma LE Avanzato e in quello Base del Campionato Individuale di Eccellenza. Invece la coetanea Luna Donatelli Marquet ha gareggiato nella LE3 Base con una bella prestazione sui 3 attrezzi così da piazzarsi nona e conquistando insieme alle compagne l’accesso alla fase nazionale, con soddisfazione dalle tecniche Claudia Iacona e Federica Vinante.