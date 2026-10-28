Hockey, quinta vittoria per Aosta nel torneo di serie B dell’Italian League

AOSTA (btb) E’ stato il sabato della quinta partita e della quinta vittoria per l’Hockey Aosta nel torneo di serie B dell’Italian League. Un successo che, complice il turno di riposo del Caldaro, ha consentito ai Gladiators di raggiungere al primo posto gli altoatesini, a conferma, ormai si è capito, che il campionato si deciderà anche in questa stagione tra Caldaro ed Aosta, come è già accaduto nel 2026 e nel 2025.

Oggi, sabato 24, alle 20, al Palaghiaccio di Aosta arriva il trentino Pergine, che dopo la buona passata stagione è ora ultimo in classifica, reduce dalla sconfitta casalinga di sabato 1 a 2 dal Valdifiemme. Un avversario che si presenta con la peggior difesa del girone e che non può impensierire i Gladiators, mentre il Caldaro gioca a Torre Pellice, in un contesto difficile, con i locali reduci da 2 ko, in campionato e in Coppa Italia.

Tornando a 7 giorni fa, sul difficile ghiaccio dell’Appiano, davanti a oltre 400 spettatori, l’Aosta ha dovuto subire le sfuriate dei locali, mettendo in evidenza una solida difesa, guidata dal portiere Rocco Perla, ancora una volta protagonista. Dopo il primo drittel concluso senza reti, nel secondo i Gladiators si sono proposti maggiormente in attacco e al 27’22” Mattia Mocellin ha sbloccato, con gli ospiti che poi hanno dovuto subire un vero assedio, con ben 14 conclusioni verso la porta di Rocco Perla, coronato per l’Appiano dal gol di Niko Mikkola al 34’40”. Anche l’inizio del terzo periodo ha visto gli altoatesini sempre all’attacco, ma Gianmarco Fraschetta lanciato dal capitano Dymtro Nimenko al 53’02” ha trovato la rete decisiva, obbligando i locali a cercare insistentemente il pareggio, per essere colpiti a porta vuota da Mocellin al 58’02”, in superiorità numerica.

Under 19, ad Aosta l’imbattuto Brixen/Wipptal

L’Aosta Pinerolo domani, domenica 25, ospiterà al Palaghiaccio il Brixen/Wipptal, capolista con 13 punti ed inseguito proprio dai Gladiators che sono secondi nel girone a quota 11. Un match quindi molto interessante, che inizierà alle 17. Gli altoatesini sono imbattuti, l’Aosta Pinerolo vanta 4 vittorie e 1 sconfitta, reduce dall’affermazione per 7 a 4 sul Pustertal a Brunico: domenica scorsa gli ospiti in svantaggio hanno prima pareggiato al 18’ con Valerio Tamborini, poi sono passati a condurre al 30’ con lo stesso Tamborini, per essere subito recuperati e ripassare avanti al 34’ con Mattia Martello, altro pareggio locale e allo scadere del secondo periodo tris di Tamborini, ma i locali trovavano il 4 pari, risultato che rimaneva bloccato sino a 2 minuti dal termine quando nel giro di 150 secondi segnavano Tamborini 2 volte e a 8” dal termine chiudeva Tommaso Badellino.

Under 14: ad Aosta il Zinnen Dolomites

A riposo l’Under 16, ripartirà domani, domenica 25, il torneo per l’Aosta Under 14 ancora a secco di punti nel gruppo C. Al Palaghiaccio alle 13 arriverà il Zinnen Dolomites di Dobbiaco, sesto con 2 vittorie e 3 sconfitte.