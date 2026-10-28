Le carabiniere valdostane oggi in Coppa del Mondo in Austria

AOSTA (fc2) Parte oggi, sabato 24 ottobre, sul ghiacciaio del Rettenbach a Solden in Austria la 61esima Coppa del Mondo femminile con il primo gigante di 40 gare più le finali a Sun Valley negli Usa dal 25 marzo, dopo i Mondiali di Crans Montana dall’1 al 14 febbraio. Al via non figurano Federica Brignone e Sofia Goggia ma abbiamo 3 giovani carabiniere valdostane. Per Giorgia Collomb di La Thuile, 20 anni da pochi giorni, è la 32esima di Coppa dall’esordio del 26 ottobre 2024, per Sylvie Mathiou di Gressan, 24enne che si è guadagnata il posto fisso in gigante la 15esima gara dal 19 marzo 2021 e per sua cugina Tatum Bieler di Gressoney-Saint-Jean 21 anni a dicembre, è il giorno del debutto. Se il suo sogno era di gareggiare insieme a Marcel Hirscher ma il campione austriaco a Soelden non dovrebbe esserci, per la Bieler la gara odierna costituisce l’avversarsi di un record mondiale, visto che con la nonna Roselda Joux e la mamma Sonia Vierin, già protagoniste in Coppa del Mondo, costituisce la prima tripla generazione tutta femminile del Circo Bianco.

Il via della prima manche è fissato alle 10, quello della seconda alle 13, tracciata dal nuovo tecnico dell’Italia Luca Agazzi, con 11 azzurre in pista e il ritorno della 30enne alpina cuneese Marta Bassino dopo l’infortunio. Le sciatrici della Nazionale si sono allenate sino a mercoledì scorso in Val Senales, a 2 passi da Soelden.