Milano avversario dello Stade nel primo incontro casalingo

SARRE (btb) Sarà il Rugby Milano, vittorioso all’esordio con un secco 48 a 14 al Cus Genova, l’avversario dello Stade Valdotain nel primo incontro casalingo della seconda stagione di A2, fissato per le 14.30 di domani, domenica 25 ottobre, a Sarre.

“La prima partita contro il Rovato si è conclusa con una sconfitta, ma siamo consapevoli che gli equilibri debbano assestarsi e che il gruppo abbia bisogno di tempo per trovare la giusta sintonia e consolidare la propria identità.” Questo il commento dell’allenatore argentino Luis Otaño, che in vista dell’incontro di domenica fa appello ai tifosi affinché accorrano numerosi a Sarre a sostenere la squadra.

Contro la neopromossa formazione bresciana 6 giorni fa lo Stade può recriminare moltissimo sull’esito dell’incontro, anche se, pur perdendo 26 a 30, ha comunque conquistato 2 punti in classifica. Certo che il primo tempo aveva visto gli ospiti condurre, portandosi in vantaggio prima all’8’ poi al 13’ con 2 mete, quella iniziale in mischia, la seconda di Alberto Gandossi, entrambe trasformate da Facundo Noval. Sul 14 a 0 a favore dello Stade il Rovato al 17’ accorciava su punizione, ma Gandossi trovava la sua seconda meta al 19’, con Noval che non falliva la trasformazione del 3 a 21. Alla mezzora però i bresciani andavano a segno senza trasformare e 4 minuti dopo arrivava il 15 a 21, con meta e trasformazione dei locali, punteggio con il quale le 2 squadre andavano al riposo. Nella ripresa partiva bene lo Stade e al 55’ il neo acquisto argentino Evaristo Arrias trovava i 5 punti della meta, purtroppo non trasformata, del 15 a 26. A questo punto gli ospiti calavano e un buon Rovato prendeva coraggio dopo la meta al 58’ (20 a 26), riuscendo a capovolgere il risultato al 66’ con meta e trasformazione del 27 a 26. Il risultato finale veniva fissato al 79’ da una punizione, 30 a 26.

“Abbiamo giocato bene fino al 25esimo minuto, poi – evidenzia Massimo Gontier – alcuni episodi della partita ci hanno spento moralmente e non siamo riusciti a reagire, nonostante avessimo di fronte una squadra decisamente alla nostra portata. Una partita utile a darci delle indicazioni importanti per capire dove dobbiamo migliorare, iniziare a lavorare meglio e riuscire a portare a casa risultati migliori.”

Stade Valdôtain: Gramajo Jeronimo, Sanchez Lucio, Calosso Samuele, Bolognesi Filippo, Manga Clayton, Noval Facundo, Arrias Evaristo, Duc Alberto, Piccolo Francesco, Tavella Andrea, Calvone Andrea, Chierici Jose, Valleise Julien, Gandossi Alberto, Gontier Massimo, Gontier Stefano, Suarez Murua Liam, Marchesini Massimo, Donnet Cedric, Boni Tommaso, Fusetti Elias, Gandossi Marco, Movane Sair. All: Luis Otaño, Boni Tommaso.

Attività giovanile

Prima giornata di campionato per l’Under 18, con la fase di qualificazione, domenica 18, a Biella dove i lanieri si sono imposti con un rotondo 40 a 0, primo tempo 26 a 0. Prossimo avversario il Cuneo alle 12 di domani, domenica 25, ad Ivrea.

Stade Valdôtain: Fessia Tommaso, Magnone Abramo, Grassi Davide, Riccitelli Alberto, Viscian Andrea, Caputo Mattia, Casiraghi Leonardo, Lissolo Andrea, Prelle Nicolo, Posillipo Paolo, Favole Luca, Giachino Gabriele, D’Orazio Jacopo, Fasoli Alessio, Mattei Emanuele, Pisano Noah, Pizzuto Ruben, Truscelli Alessio, Sardino Matteo, Giaccio Rivarola Santiago, Maneo Matteo, De Vuono Tommaso. All: Ferrucci Stefano.

Oggi, sabato 24, invece per le categorie Propaganda si rimane a Sarre con dalle 10 il Torneo della polenta.

Così come a Sarre gioca l’Under 14 nella seconda giornata del torneo regionale: alle 15.30 l’avversario è il CUS Torino 1.