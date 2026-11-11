La tigre Federica Brignone si è congedata dai Carabinieri Lascerà anche lo sci?

AOSTA (fc2) Federica Brignone dopo una lunga carriera si è congedata a fine ottobre dall’Arma dei Carabinieri. La tigre di La Salle lunedì scorso, 2 novembre, ha comunicato la decisione e il suo ritorno allo Sci Club Courmayeur Monte Bianco dove ha mosso i primi passi da sciatrice.

La Brignone continua in ogni caso la preparazione agonistica e segue la riabilitazione frequentando l’JIMedical a Torino ma a questo punto, dopo questa clamorosa scelta a pochi mesi dalla sua promozione a dicembre a maresciallo, sono in tanti a chiudersi se e quando potrà e vorrà tornare a gareggiare in Coppa del Mondo.

Dopo le ultime interviste rilasciate sulle sue condizioni e sulla sua salute non sono in molti a scommettere su un rientro alle gare, sicuramente non subito. Se tornerà sulla neve dopo l’operazione di fine agosto l’obiettivo per lei sono i Mondiali della vicina Crans Montana in Svizzera a febbraio.

La tigre Brignone ha annunciato la decisione di lasciare l’Arma in questo modo: “Grazie al Centro Sportivo Carabinieri che mi ha accompagnato per tanti anni pieni di successi, a questo punto della mia carriera ho deciso di congedarmi e tornerò sugli sci per i colori dello sci club in cui sono cresciuta”.

Per Federica Brignone è dunque un ritorno a casa dopo 17 gare, 2 vittorie e 5 podi in 5 Olimpiadi, 22 competizioni, 2 vittorie e 5 podi in 7 Mondiali, 365 gare con 37 vittorie e 85 podi in Coppa del Mondo dall’esordio del 28 dicembre 2007.

Nei giorni scorsi infine il 25enne bernese Franjo Von Allmen è stata decretato vincitore per il 2026 del premio “Skieur d’Or”. Il riconoscimento dell’ Associazione internazionale dei giornalisti di sci istituito nel 1963 è stato assegnato allo svizzero (nona volta per un elvetico) per i suoi 3 ori olimpici, 2 vittorie e 7 podi in Coppa del Mondo davanti proprio alla nostra Brignone, terzo l’altro svizzero Marco Odermatt.