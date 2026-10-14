Il “Vertical Tovo” è di Daniel Thedy e Gloriana Pellissier. Primo trail del Lago Nero, su tutti Samuele Chini Balla

AOSTA (fc2) A Oropa nel decimo “Vertical Tovo” di domenica scorsa, 4 ottobre, sui 2.900 metri con 149 partecipanti a vincere è stato il gressonaro Daniel Thedy del Pont-Saint-Martin in 34’17” con 2 minuti su Peter Bettoli e 5’22” su Gabriele Gazzetto, quarto Enzo Mersi a 5’28”, quinto a 6’49” Massimo Gaggino, sesto a 6’55” Matteo Giglio, settimo a 6’59” Rudy Vallet, nono e migliore dei giovani a 7’58” Noah Gorraz e 15esimo il papà Remo Gorraz a 9’28”. Tra le donne si è ripetuta dopo anni Gloriana Pellissier in 45’23 con 2’44” su Elisa Arvat, terza Monica Valsecchi a 3’44”, settima a 7’57” Giulia Framarin prima delle giovani, 11esima Sabrina Venanzio, 12esima Giulia Albano e 13esima Claudio Titolo.

Andrea Visinoni secondo in Val Maira

Sabato sui 42 km con 2.650 metri di dislivello del “Val Maira Occitan Trail” in provincia di Cuneo, con 178 atleti, Andrea Visinoni di Nus ha concluso al secondo posto in 4h21’57” a 15’08” dal cuneese Elia Bongiovanni, sesto Fabio Carrara a 47 minuti.

A Borgofranco trionfa la Monterosa Fogu e Federica Barailler raggiunge i 14 successi

Domenica scorsa, 4 ottobre, nel decimo “Giro del Lago Nero” di Borgofranco con 287 partecipanti tripletta della Monterosa Fogu con primo Manuel Accurso in 37’46” seguito a 35 secondi da Pietro Garbo ed a 1’14” da Stefano Dellerba, sesto Andrea De Biasio e settimo Andrea Domatti. Tra le donne ha vinto Federica Barailler del Pont-Saint-Martin in 41’49” con 1’34” su Elena Cristina Masili della Monterosa e terza Elisa Picardi del Cafasse a 4’15. Per la Barailler di La Thuile (12esima assoluta) è la 14esima affermazione stagionale, la decima fuori Valle.

Invece nel primo trail del Lago Nero, con soli 26 atleti, ha primeggiato Samuele Chini Balla del Pont-Saint-Martin in 2h49’53”, terzo Alessandro Anselmo a 4’08”, settimo Lino Vairos a 6’48”. Tra le donne successo di Laura Savant Levra del Pont-Saint-Martin in 3h28’05”, ottava assoluta, su Lisa Borzani a 19’28” e Federica Spadafora, sua compagna di club, a 21’56”.