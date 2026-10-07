La favorita Verrayes fermata da un ottimo Chatillon. Ora sono quattro squadre al comando della serie A1

AOSTA (fc2) La grande favorita Verrayes è incappata domenica nella seconda sconfitta a Domianaz di Chatillon ed ora sono in 4 al comando ad 1 giornata dal termine con proprio i verrayon a riposo che rischiano di finire terzi o quarti, mentre domani, domenica, saranno di fronte Montjovet e Chambave e il Chatillon è impegnato a Saint-Vincent contro una squadra già eliminata nella corsa alle semifinali.

Sul campo di Domianaz i castiglionesi 6 giorni fa hanno dominato la prima tsachà’ per 1249 metri con 29 buone e 2549 contro le 15 e i 1300 del Verrayes. Gli ospiti sono stati straordinari nella seconda con 22 buone e 2294 metri (104 di media!) dopo che i primi 6 giocatori avevano posato solo 4 battute, ma il Chatillon si è ripreso subito con gli ultimi suoi campioni posando 16 buone diventate 1341 metri e vincendo per 176 con 8 buone in più (45 a 37).

Grandi protagonisti sono stati per il Verrayes François Chapellu con 11 e 1004, Fabien Marquis con 8 e 881, tra i padroni di casa Laurent Vittaz con 7 e 753 e Simone Ducly con 9 e 684.

Nell’altro confronto, invece, al Montjovet I sono bastate 20 buone (6 di Julien Treves, con 517 metri) per vincere in una tsachà a Saint-Vincent per 199 lunghezze ed ora gli accoppiamenti in semifinale si decideranno domenica tra le 4 “grandi sorelle”.

A livello statistico per buone Davide Petey e Erik Marquis del Verrayes sono a 24, Denis Perrin e François Chapellu a 22, per metri Denis Perrin del Chambave è a 2082, Erik Marquis a 2078 e François Chapellu a 2061. Come media Manuel Brunod del Chatillon ha 110, David Priod 104 e Yora Maguet 97.

In A2 domani, domenica, si sceglierà il leader tra Challand-Saint-Anselme e Brisma e con il Valtournenche terzo la quarta semifinalista tra Montjovet II e Fenus. Nel turno passato il Brisma ha vinto per 663 metri sul campo del Montjovet II (con 10 buone e 892 metri di Matteo Messelod) e il Challand, guidato dalle 8 buone e i 761 metri di Fabrizio Perret, in 1 tsachà per 170 lunghezze ha avuto ragione del Valtournenche.

Risultati quarta giornata. A1: Chatillon-Verrayes 3730-3554, St-Vincent-Montjovet I 1161-1360 ½, riposa Chambave. A2: Montjovet II-Brisma 1297-1960, Challand-St-Anselme-Valtournenche 1828-1658 ½, riposa Fenus.

Classifica A1: Verrayes, Chambave, Chatillon e Montjovet I 4, St-Vincent 0.

Classifica A2: Brisma e Challand-St-Anselme 6, Valtournenche 4, Fenus e Montjovet II 0.

Prossimo turno (quinta giornata, domenica 4 ottobre). A1: St-Vincent-Chatillon, Montjovet I-Chambave, riposa Verrayes. A2: Montjovet II-Fenus, Challand-St-Anselme-Brisma, riposa Valtournenche.

Serie B

Domani, domenica, si giocheranno le semifinali alle 12. A Nus saranno di fronte il lanciatissimo Brusson (in pertse) e un Verrayes II dei tanti ex campioni che ha vinto il gruppo B realizzando più di 7700 metri in 2 partite. A Fénis sarà il Pollein a piazzare la pertse contro l’Ayas.

Nell’ultimo turno del girone A il Brusson è passato in 1 tsachà per 867 metri a Challand-Saint-Anselme e il Pollein con 2 buone in meno (36 a 38) in casa sull’Ayas per 140.

Nel gruppo B il Verrayes II è andato a vincere a Valtournenhe per ben 3744 metri, posando addirittura 70 buone, delle quali 15 e 853 metri di Daniel Timpano e 11 e 834 di Etienne Meynet.

Risultati terza giornata. Girone A: Challand-St-Anselme II-Brusson 411-1278 ½, Ayas-Pollein 1099-1239. Girone B: Valtournenche II-Verrayes II 643-4387, riposa Chatillon II.

Classifica Girone A: Brusson 6, Pollein 4, Ayas 2, Challand-St-Anselme II 0.

Classifica Girone B: Verrayes II 4, Chatillon II 2, Valtournenche II 0.

Serie C

Le semifinali di domani, domenica, alle 12 vedranno a Brissogne lo scatenato Montjovet IV in pertse opposto al Quart II, vincitore del girone B, ed a Villefranche di Quart il Challand-Saint-Victor (che piazzerà la pertse) contro il Fenus.

Proprio il Montjovet IV 6 giorni fa ha impressionato a Nus, piazzando 87 buone (19 delle quali per 995 metri di Daniel Petitjacques e 12 per 741 di Albert Peaquin) e vincendo per 1652 contro il Fenus II, che ha avuto 11 buone e 591 metri da Andrea Chabloz.

Invece nel derby di Challand il Saint-Victor ha prevalso di 869 con il Saint-Anselme III. Nel girone B il Quart II ha vinto in 1 tsachà per 663 metri sul campo del Montjovet III con 20 buone (e 460 metri) di Diego Betemps.

Risultati terza giornata. Girone A: Fenus II-Montjovet IV 2450-4102, Challand-St-Victor-Challand-St-Anselme III 1355-486. Girone B: Montjovet III-Quart II 1089-1752 ½, riposa Emarèse.

Classifica Girone A: Montjovet IV 6, Challand-St-Victor 4, Fenus II 2, Challand-St-Anselme III 0.

Classifica Girone B: Quart II 4, Emarèse 2, Montjovet III 0.

Femminile

Tra le donne alla sua quarta partita dalla creazione il Montjovet è andato a vincere in 1 sola tsachà per 26 metri sul campo dell’imbattuta capolista Fenus, piazzando 20 buone (4 dell’ex Denise Brunod, per 188 metri) contro le 27 (appena 6 nella seconda parte) delle castellane.

Il Saint-Anselme ha così raggiunto in testa il Fenus vincendo di 611 metri (8 buone e 453 di Isabelle Grosjacques e 8 e 321 di Celine Darbaz) a Pollein, con il Saint-Vincent passato a Verrayes in 1 tsachà per 137 lunghezze.

Oggi, sabato, si decidono gli accoppiamenti con Saint-Vincent-Montjovet, Pollein-Fenus e Verrayes-Challand-Saint-Anselme.

Risultati quarta giornata. Femminile: Fenus-Montjovet 551-577 ½, Verrayes-St-Vincent 483-620 ½, Pollein-Challand-St-Anselme 769-1380.

Classifica: Fenus e Challand-St-Anselme 6, St-Vincent e Montjovet 4, Pollein 3 e Verrayes 1.

Prossimo turno (quinta giornata, sabato 3). Verrayes-Challand-St-Anselme, St-Vincent-Montjovet, Pollein-Fenus.

Juniores

Negli A il Verrayes (4 buone e 308 metri di Nicholas Perrin) ha vinto di 185 in 1 tsachà a Montjovet, prima di Quart-Fenus di oggi, sabato, i fenusiani (7 buone e 532 Clement Piccot, 7 e 488 Thierry Thuegaz, 6 e 405 Vincent Mosquet) è passato a Valtournenche (7 e 392 Dawa Guglielmino) di 829 lunghezze e i quarten (7 buone e 455 metri per Samuel Favre, 6 e 376 Marcel Favre) di 1318 sul Chatillon.

Negli juniores B il Challand-Saint-Victor di Marc Burgay (7 buone e 348 metri) si è imposto a Saint-Vincent per 454 e il Pollein in 1 tsachà sul campo del Brisma per 486 con 4 buone e 345 metri di François Vierin.

Risultati quarta giornata. Juniores A: Valtournenche-Fenus 1815-2644, Montjovet-Verrayes 764-849 ½, Quart-Chatillon 1891-573. Juniores B: St-Vincent-Challand-St-Victor 948-1402, Brisma-Pollein 462-948 ½, riposa Chambave.

Classifica Girone A: Verrayes 8, Fenus e Quart 6, Montjovet e Valtournenche 2, Chatillon 0.

Classifica Girone B: Challand-St-Victor 6, Chambave e Pollein 4, Brisma 2, St-Vincent 0.

Prossimo turno (quinta giornata, sabato 3). Girone A: Quart-Fenus, Montjovet-Chatillon, Valtournenche-Verrayes. Girone B: Brisma-Challand-St-Victor, Chambave-Pollein, riposa St-Vincent.