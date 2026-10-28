Terzo giovedì di gare giovedì scorso per i trofei Paolino Cottino e Felice Truc

GRESSAN (fri) Terzo giovedì di gare il 22 per il decimo “Trofeo Paolino Cottino” e il terzo “Trofeo Felice Truc” che si concluderà venerdì prossimo, 30 ottobre, con il quarto ed ultimo appuntamento delle 19.30 al Palapalet di Gressan.

Nelle 3 partite a baraonda, organizzate dalla sezione Gressan-Cogne, giovedì scorso sono 5 i giocatori che hanno ottenuto l’en plein oltre al punto di partecipazione, arrivando a 7 punti: primo posto per Andel Pascal con più 27 di differenza, secondo per Remo Stefanoli a più 25, terzo anche lui a più 25 Loris Peaquin, quarto a più 19 Alessio Vigon e quinto a più 15 Cesare Edifizi. Poi con 5 punti sesto a più 13 Robert Villaz, settimo a più 12 Bruno Montrosset, ottavo a più 11 Valter Gaillard, nono pure a più 11 Remo Pesenti, a più 7 decimo Mirco Messelod e 11esimo Kevin Pala.

Grazie al secondo posto di tappa è passato a condurre nella classifica generale Remo Stefanoli con 19 punti, seguito a 17 da Cesare Edifizi, che ha migliore differenza seppur minima – 41 a 40 – nei confronti del terzo Valter Gaillard, quindi a 15 punti sono quarto Mirco Aymonod più 43, quinto Onorato Herin più 36, sesti Elio Savioz ed Alessandro Paris più 15 ed ottavo Alessio Vigon più 7, a 14 nono Ildo Brulard, decimo infine a 13 Mirco Messelod.